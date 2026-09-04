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Cadillac時尚純電休旅 2026 OPTIQ Sport購車優惠

洛杉磯訊
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豪華純電休旅市場持續升溫，Cadillac推出2026 Cadillac OPTIQ Sport（見圖），以時尚動感外型、長續航、強勁性能及新世代科技，為南加州消費者帶來豪華純電休旅新選擇。位於西柯汶納的Crestview Cadillac（西柯汶納凱迪拉克）現推出2026 Cadillac OPTIQ Sport購車優惠，歡迎消費者親臨賞車及試駕。

電動車消費者而言，最關心的莫過於續航與性能。2026 OPTIQ Sport後輪驅動版本擁有315匹馬力，EPA預估續航里程最高可達317英里；另可選擇雙馬達AWD全輪驅動版本，擁有440匹馬力及498 lb.-ft.扭力，EPA預估續航里程達303英里，兼顧日常通勤及長途駕駛需求。

充電方面，2026 OPTIQ採用NACS北美充電標準接口，支援最高150 kW DC快速充電，在適當條件下約10分鐘即可增加最高81英里續航里程。車內搭載33吋Horizon Display大型顯示螢幕、Google built-in及19具揚聲器AKG Studio音響系統，並標準搭載Super Cruise免手持駕駛輔助科技。寬敞五人座空間搭配全景玻璃車頂，兼顧豪華質感、科技與家庭日常使用需求。

目前加州持續推動零排放車輛普及，符合資格的首次零排放車(ZEV)購買或租賃者，可透過加州MyFirstEV計畫獲得最高3,500美元即時優惠。實際補助須視購車人資格、車輛MSRP、特定車款及計畫規定而定，有意購買電動車的消費者，可向Crestview Cadillac進一步詢問最新適用資格及優惠方案。

除了最新Cadillac車款，Crestview Cadillac也以完整的銷售及售後服務深耕南加州，由General Manager Ted Hwang帶領專業團隊服務顧客，銷售顧問Julie及Avia提供車款選購、試駕及購車諮詢。特別提供中文服務，從了解不同Cadillac車款、安排試駕，到購車、融資及後續車輛維修保養，都有專業團隊提供協助。

歡迎親臨Crestview Cadillac，地址2700 E. Garvey Ave. South, West Covina（10號高速公路Citrus Ave.出口即到），電話626-966-7441。

精華 FAQ

  • 後輪驅動版具315匹馬力、EPA最高317英里續航；雙馬達AWD版則有440匹馬力與498 lb.-ft.扭力，EPA續航303英里，兼顧通勤與長途需求。

  • OPTIQ採NACS充電標準，支援最高150 kW DC快充，約10分鐘可補充81英里續航；車內配33吋螢幕、Google built-in、19具揚聲器音響與Super Cruise。

  • Crestview Cadillac位於西柯汶納，提供賞車、試駕、融資與售後服務，並有中文團隊協助；符合資格者還可申請加州MyFirstEV最高3,500美元即時優惠。

電動車 加州

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