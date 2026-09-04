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草蜢北美演唱會 首站感恩節11月27、28日賭城開唱

洛杉磯訊
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GRASSHOPPER THREE IN LOVE CONCERT草蜢演唱會（見圖），正式唱進美國。這場橫跨世代、充滿青春回憶與舞臺能量的演唱會，將帶著草蜢40年的音樂經典登陸美國，讓久候多時的北美歌迷親身感受三人歷久不衰的舞臺魅力，一起唱回青春、跳回青春。

美國巡迴首站將於感恩節週末登陸拉斯維加斯，2026年11月27日及28日一連兩晚，在Fontainebleau Las Vegas楓丹白露BleauLive Theater盛大開唱；12月5日再移師舊金山灣區Graton Resort & Casino貴騰賭場渡假村。此次巡演以「THREE IN LOVE」為主題，「THREE」代表蔡一智、蔡一傑與蘇志威三人多年來緊密相連的深厚情誼，也象徵一路走來始終不離不棄的兄弟情。三人將多年累積的舞臺默契與能量一次釋放，從經典金曲、招牌舞步，到升級的舞臺視覺、燈光與編舞，全面展現草蜢獨有的唱跳魅力。

草蜢自1985年成軍，由蔡一智、蔡一傑及蘇志威三位成員組成，憑藉充滿爆發力的唱跳舞臺與絕佳默契，成為華語樂壇最具代表性的唱跳組合之一。

《失戀陣線聯盟》、《忘情森巴舞》、《寶貝對不起》、《半點心》等經典歌曲，陪伴幾代歌迷走過青春歲月。隨著近年短影音社群興起，這些經典旋律更在TikTok、Threads、抖音等平臺再次掀起翻唱與翻跳熱潮，熟悉的歌曲跨越世代，重新受到年輕族群關注。

經典歌曲搭配全新編曲、速度感十足的舞蹈及大型舞臺視覺製作，讓《THREE IN LOVE》在懷舊之餘，也展現全新的舞臺魅力。

《GRASSHOPPER THREE IN LOVE CONCERT》美國巡迴演唱會門票已公開發售。可透過Ticketmaster.com購票，或直接洽詢877-388-8787分機142。

精華 FAQ

  • 首站安排在拉斯維加斯，演出時間為2026年11月27日及28日兩晚，地點是Fontainebleau Las Vegas的BleauLive Theater，正逢感恩節週末。

  • 「THREE」象徵蔡一智、蔡一傑與蘇志威三人多年緊密相連的情誼，也代表他們一路走來不離不棄的兄弟情，並以此串連整場演出。

  • 演唱會將結合《失戀陣線聯盟》等經典歌曲、新編曲、舞步與大型舞台視覺製作，門票已公開發售，可上Ticketmaster.com購買或致電877-388-8787分機142。

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