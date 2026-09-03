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AI時代如何破局？洛杉磯靜心學堂啟動「商道禪心」企業家智慧沙龍

洛杉磯
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洛杉磯靜心學堂1日在聖馬力諾啟動首場「商道禪心・企業家智慧沙龍」，全場座無虛席。
洛杉磯靜心學堂1日在聖馬力諾啟動首場「商道禪心・企業家智慧沙龍」，全場座無虛席。

AI浪潮快速改變企業經營模式，企業家除面對技術與市場變化，也開始重新思考「成功」的意義，以及事業與人生如何取得平衡。洛杉磯靜心學堂1日在聖馬力諾啟動首場「商道禪心・企業家智慧沙龍」，之後還會在亞凱迪亞和爾灣舉行兩場。

主講人張顧懷擁有近30年企業經營管理經驗及20餘年企業諮詢培訓經歷。
主講人張顧懷擁有近30年企業經營管理經驗及20餘年企業諮詢培訓經歷。

首日活動以「變局與破局——AI時代的商業新思維」為主題，聚焦AI技術逐步進入企業營運、客戶溝通、團隊協作及成本管理等環節後，企業經營者所面臨的新挑戰。主講人張顧懷擁有近30年企業經營管理經驗及20餘年企業諮詢培訓經歷，從一線業務一路走向管理及企業經營，親身經歷不同階段的技術變革與市場轉型。

現場互動環節，大家踴躍發言。
現場互動環節，大家踴躍發言。

張顧懷表示，現代社會物質與經濟條件日益發達，但人的精神壓力與煩惱並未因此減少，反而可能增加。他觀察到，近年不少年輕人開始接觸燒香拜佛、禪修等傳統文化，其背後反映的其實是人們對精神依靠與內在支撐的需求。

他說，人需要找到一個可以依靠的東西，也需要一種信仰來支撐自己。企業家也是如此，當人具備禪的智慧，面對工作、家庭及人生中的問題時，便能以更從容的心態思考與處理，在事業與生活之間尋求更好的平衡。

洛杉磯靜心學堂1日在聖馬力諾啟動首場「商道禪心・企業家智慧沙龍」。
洛杉磯靜心學堂1日在聖馬力諾啟動首場「商道禪心・企業家智慧沙龍」。

後續兩天活動分別以「我在『成功』的哪一境？」及「事業與人生——企業家的內在戰略」為主題，從外在的企業經營逐步延伸至成功標準與生命價值的思考。

洛杉磯靜心學堂知事長道雁表示，三天活動特別針對企業家族群設計。企業家平日工作繁忙，往往很少有時間真正停下來關注自己，因此活動除安排偏向理性思考的企業家智慧沙龍，也特別加入午餐、品茶等體驗環節。

她表示，希望企業家上午思考如何經營企業，中午則暫時放下工作的節奏，透過一頓蔬食、一杯禪茶及面對面交流，重新回到自己，在安靜的時刻體驗專注與內在平衡。

靜心學堂所倡導的，是重新過一種富有精神內涵的物質生活，讓商業思考與生命成長不再彼此割裂。「商道禪心」系列活動未來將持續舉辦，期望為南加州華人企業家提供兼具商業智慧、生活體驗與自我成長的交流平台。

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