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福全健保9月免費多場講座 Medicare諮詢

洛杉磯訊
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為協助社區民眾提升健康管理知識，並深入了解Medicare相關福利，福全健保9月於蒙特利公園市及羅蘭崗兩處社區中心推出一系列免費健康講座、社區活動，以及Medicare福利說明與一對一諮詢服務，內容涵蓋健康保健、心理健康、生活應用及福利規劃等多元主題，歡迎社區民眾踴躍參加。

9月期間，兩處社區中心皆提供免費Medicare福利諮詢服務，由專人協助說明各項保障內容、福利規劃及會員權益，解答民眾對Medicare計劃及福利的相關疑問。民眾可致電(833)524-9258預約或洽詢，也可直接前往社區中心了解各項服務。蒙特利公園市社區中心位於117 W. Garvey Ave., #C, Monterey Park；羅蘭崗社區中心位於19705 Colima Rd., #11, Rowland Heights。

羅蘭崗社區中心諮詢時間為9月8日至11日、14日至18日、21日、23日至25日及28日，每日上午10時至下午4時；另於9月30日下午2時至4時提供諮詢服務。

蒙特利公園市社區中心則提供上午及下午不同時段的諮詢服務。上午場為上午9時30分至中午12時30分，服務日期包括9月8日至10日、14日至18日、21日、22日、24日、25日及28日至30日；另於9月9日、23日下午2時至5時，以及9月30日下午1時30分至5時提供下午場諮詢服務。

除 Medicare福利諮詢外，福全健保9月也安排多場健康與生活講座，內容涵蓋心血管健康、中醫養生、口腔保健及心理健康等主題，並推出「手機小課堂」，協助民眾掌握智慧型手機的日常應用。此外，兩處社區中心也將舉辦會員生日會、祖父母節及中秋節慶祝活動。

羅蘭崗社區中心將於9月15日下午2時至3時舉辦洛杉磯縣心理健康局「I人還是E人？不同人格特質怎麼理解自己」講座，帶領民眾認識不同人格特質；9月16日下午3時至4時舉辦「膽固醇和血壓」講座，分享心血管健康相關知識；9月22日下午1時30分至2時30分舉辦「中秋節慶祝活動」；9月29日上午11時至中午12時舉辦「手機小課堂」，分享智慧型手機日常應用方式。

蒙特利公園市社區中心同樣規劃多元健康及生活課程。9月10日下午2時至3時舉辦「調理脾胃，為冬季進補打好基礎」講座；9月11日上午11時至中午12時舉辦「你是I人還是E人？」講座，從不同人格特質探討如何認識自己與他人；9月14日下午3時至4時舉辦「牙周病－牙齒缺失的罪魁禍首」講座，介紹牙周健康相關知識。

9月16日下午2時至3時舉辦會員生日會，下午3時至3時30分接續舉辦「中醫食療」講座；9月18日下午2時至3時舉辦「牙冠和牙橋」講座；9月24日下午3時30分至4時30分舉辦「代茶飲」講座；9月25日下午2時至3時30分則舉辦祖父母節及中秋節慶祝活動。

所有活動均免費開放參加，無需事先報名，現場並備有精美禮品，數量有限，送完為止。

精華 FAQ

  • 9月期間，福全健保在蒙特利公園市與羅蘭崗社區中心提供免費Medicare福利諮詢，協助民眾了解保障內容、福利規劃與會員權益，也可現場或電話預約洽詢。

  • 羅蘭崗中心將舉辦人格特質、膽固醇和血壓等健康講座，另有手機小課堂與中秋節慶祝活動，並在指定日期提供每日上午10時至下午4時的諮詢服務。

  • 所有活動均免費開放，無需事先報名即可參加；現場也備有精美禮品，但數量有限，送完為止。民眾可依各中心時段直接前往或先致電查詢。

心理健康 蒙特利公園市 健保

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