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加州平板電腦補助 加贈免費流量+國際通話

洛杉磯訊
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好消息，加州政府的平板電腦補助現已推出。如果上次沒拿到平板電腦補貼，現在就是好機會。如果符合資格，將獲得一台附帶補貼的10吋平板電腦（見圖），以及每月免費的6GB流量。此外，還將獲得免費國際通話服務，涵蓋中國大陸、香港、台灣、越南及其他200個國家和地區。

如果民眾或家中的其他人參加了以下任何一項，就有資格獲得補貼：1.醫療卡MedCal白卡。2.參加低收入家庭能源援助計劃(LIHEAP)。3.聯邦政府補助(SSI)。4.聯邦公共住房援助或第8節。5.加州聯邦食品券或補充營養援助計劃(EBT) 。

如果家庭沒有參加公共援助計劃但是年度總收入等於或低於這些年收入限額，就有資格獲得平板電腦特別補貼：1個人年收入低於$24600。2個人年收入低於$33300。3個人年收入低於$42100。4個人年收入低於$50800。每位附加人員$8700。

提醒申請人注意：1.每月最少使用平板電腦一次。2.福利每人限於一個。3.如果申請本人已經申請了家裡低收入座機電話，而現在再申請平板電腦特別補貼，家裡座機電話將會沒有優惠並調整提升到普通正常的價格月費。

申請時需攜帶醫療白卡MedCal正本或其他公共援助計劃正本、加州ID身份證正本，工卡，如果沒有白卡，請攜帶老人金(SSA)每年收入信福利聲明或者納稅申請表。

以下地點申請辦理：MONTEREY PARK: 423 N. ATLANTIC BL #103，MONTEREY PARK, CA 91754 626-234-8282，626-458-0689 世界書局，大中華超市旁。

ALHAMBRA: 1413 E VALLEY BL，626-281-8888，ALHAMBRA護照照片(168 超市旁)。

SAN GABRIEL: 608 E VALLEY BL，#D, SAN GABRIEL, CA 91776，626-280-6088，世界書局，順發超市旁。

精華 FAQ

  • 符合資格者可獲得一台10吋平板電腦，並享每月6GB免費流量，另外還附免費國際通話服務，涵蓋中國大陸、香港、台灣、越南及其他200個國家和地區。

  • 凡本人或家人參加MedCal白卡、LIHEAP、SSI、公共住房援助、第8節或加州食品券/EBT者皆可申請；未參加者則可依家庭年收入是否低於規定門檻判定資格。

  • 申請人每月至少要使用平板1次，且福利每人限1份；若同時申請低收入座機電話，座機優惠可能取消。辦理時需帶白卡或其他證明、加州ID、工卡及相關收入文件。

加州 越南 低收入

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