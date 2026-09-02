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余晨峰律師提醒 勞工節長周末出行 勿成為「大數據」 一員

洛杉磯

勞工節長周末即將到來！趁著假期出遊、探親、聚會，公路上的車流量也會隨之增加。車多了，聚會多了，夜間駕駛多了，疲勞駕駛的狀況也增加了，這些都意味著交通事故及酒後駕駛的風險可能隨之上升。

余晨峰律師提醒，今年的勞工節，不妨換一個角度想：如何避免成為交通事故「大數據」的一員？長周末開車出行，也是交通安全的「高警戒期」，有哪些安全問題絕對不能忽略？勞工節長周末是美國重要的出行高峰之一，今年相關的高能見度執法行動已從 8月19日開始一直持續至9月7日，執法重點包括：酒後駕駛、藥物影響下駕駛、分心駕駛、危險及魯莽駕駛。

余晨峰律師指出，許多人以為，只要自己小心一點就沒事，但交通安全不只是看自己的行為，也要防範其他道路使用者的錯誤。因此，長周末出發前做好準備，比發生事故後再後悔重要得多。

年輕駕駛人自由越大，責任也越大，余晨峰律師給父母的小提醒：如家中有未滿21歲的年輕駕駛人，可以在孩子出發前先聊清楚：去哪裡？和誰一起？幾點出發、幾點回家？誰負責開車？如果有人喝酒怎麼辦？發生緊急情況要找誰？父母與孩子之間多一次溝通，可能就能少一次危險，在出發前把安全計劃先做好。GPS可以追蹤孩子，但「信任」也很重要。

「只喝一點點」真的可以開車嗎？酒精可能影響判斷能力、注意力、反應速度、車輛操控能力。如果已經喝酒，提前安排Ride-Share、搭車App、找清醒的朋友接送或留宿一晚。

若看到疑似酒駕，或在路上看到一輛車：左右搖擺、突然加速或減速、不正常換線、頻繁違規，這時候最重要的是不要追車、不要逼停對方、不要靠近對方，在確保自身安全的情況下，可記下車牌、車身顏色、車輛品牌／型號、行駛方向、危險駕駛情況，然後向警方報告。

勞工節長周末返程時，長周末最後一天返程因此是高危期，介於6 pm-12 am可能需要特別注意，如果行程允許，提早返程或者多住一晚，都可能是更安全的選擇。

余晨峰律師最後提醒，假期可以重來，但生命不能重來! 勞工節代表夏季接近尾聲，也是不少家庭享受長周末的好機會，在享受假期的同時，別忘了「安全回家」才是最重要的行程，對父母來說，多一次溝通；對駕駛人來說，多一次準備；對每一個道路使用者來說，多一點耐心和警覺，都有可能讓一個家庭免於一場悲劇。

在交通事故中受傷，除了立即尋求醫療協助，也應妥善保存現場照片和影片、警察報告、醫療記錄及帳單、車輛損壞資料以及保險公司聯絡紀錄。余晨峰律師樓擁有超過30年專業經驗，細緻評估每宗車禍案件風險與賠償可行性，致力為客戶爭取最高合理賠償及保障權益。余晨峰律師樓 ( My Law Corporation ) 全天候車禍意外緊急處理小組到府服務專線: (626) 289-2833，微信關注：余晨峰律師樓。

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