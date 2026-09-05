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世報APP用戶 嗨中秋專屬限時特賣

洛杉磯訊
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世界日報今年迎來創刊50周年，為感謝長期支持世界日報的讀者與社區民眾，特別於「天普嗨中秋」活動現場推出世界日報APP用戶專屬限時特賣會（見圖），精選三款超值商品，以限定優惠回饋廣大讀者。優惠商品數量有限，喜愛的民眾可把握機會，提早到場選購。

本次限時特賣會共推出三款優惠商品，分別為成田家電-多功能食物攪碎機（玻璃容器）、成田家電-多功能電火鍋（烤﹑煮兩用）及九陽破壁免濾多功能豆漿機（輕享版），讓民眾在歡度中秋佳節之際，還能用最低的價格將精選好物帶回家。

其中成田家電-多功能食物攪碎機原零售價（含稅）$32.00，展會特惠價（含稅）$26.00；成田家電-多功能電火鍋原零售價（含稅）$32.00，展會特惠價（含稅）$26.00；九陽破壁免濾多功能豆漿機原零售價（含稅）$115.00，展會特惠價（含稅）$92.00由於優惠商品數量有限，售完為止，歡迎民眾提早前往活動現場，把握難得的限定優惠。

此次活動凡是有下載世界日報APP的用戶，活動現場即可享有專屬優惠。還沒有下載APP的民眾也不用擔心，現場將提供QR code免費掃碼下載，完成下載即可立即享有本次特賣優惠。

世界日報APP提供24小時新聞資訊服務，讓讀者不受時間與地點限制，隨時掌握最新新聞與社區資訊。無論是美國在地新聞、生活資訊、財經、房產、娛樂或華人社區重要消息，都能透過APP快速取得。

活動地點：天普市公園(Temple City Park，5939 Golden West Avenue, Temple City, CA 91780)；諮詢熱線：323-268-4982 ext 600

精華 FAQ

  • 活動於「天普嗨中秋」現場舉行，地點在天普市公園。世界日報藉由50周年感謝讀者與社區民眾，並推出APP用戶專屬限時特賣會。

  • 共有3款商品：成田家電多功能食物攪碎機與多功能電火鍋，原價皆為$32.00、特惠價$26.00；九陽破壁免濾多功能豆漿機原價$115.00、特惠價$92.00。

  • 可以。現場備有QR code供民眾免費掃碼下載世界日報APP，完成下載後即可立即享有本次特賣優惠，但優惠商品數量有限，售完為止。

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