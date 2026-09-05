名人假期12天「西班牙+葡萄牙風情遊」限時特惠

是否也曾在電視上看過佛朗明哥舞者裙擺翻飛、聽過鬥牛場外的陣陣喝采？西班牙與葡萄牙 ，這片伊比利半島上的土地，融合了摩爾建築的神秘、天主教文化的莊嚴，以及地中海陽光的熱情奔放，是許多人心中「這輩子一定要去一次」的歐洲夢幻國度。

「名人假期」歐洲各條精選旅行團，九月份推出限時優惠，每人最高可享400元現金折扣。現正折扣優惠中的2027年「西班牙+葡萄牙風情遊」12天10夜，全程由經驗豐富的中文導遊帶領，從用餐到景點導覽都以中文服務。

「名人假期」表示，在專業團隊規劃下，一趟旅程將飽覽西班牙與葡萄牙兩國之經典，該行程中精選必訪亮點包括：馬德里皇宮、吉隆尼摩斯教堂、塞維亞大教堂、阿罕布拉宮，以及巴塞隆納聖家族大教堂。

馬德里的「皇宮」，是歐洲僅次於巴黎凡爾賽宮與維也納香布倫宮的第三大皇宮，內部裝飾極盡奢華，是波旁王朝最具代表性的文化遺跡。葡萄牙首都里斯本市區內高聳優雅的「吉隆尼摩斯教堂」（見圖）為晚期哥德式建築，是為紀念航海家達伽瑪探險印度 成功而建，如今已列為聯合國教科文組織世界文化遺產，是里斯本最具代表性的地標之一。

西班牙塞維亞的「大教堂」是全世界最大的哥德式教堂，搭配一旁93公尺高的地標吉拉達塔，氣勢懾人，晚間還能欣賞源自安達露西亞、充滿吉普賽風情的佛朗明哥舞表演。格拿那達的「阿罕布拉宮」則是阿拉伯人想像力與藝術的結晶，堡壘、宮殿與花園層層交織，一窺昔日回教王國的浪漫輝煌。

最後在巴塞隆納，將深入參觀建築大師高第的傳世傑作「聖家族大教堂」，這座教堂的中央高塔已於今年正式封頂，成為全世界最高的教堂，成為2026年最受矚目的建築盛事之一。

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