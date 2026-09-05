角聲社區中心 青少年籃球秋季訓練班及低收入稅務諮詢服務

角聲社區中心近日公布多項社區服務資訊，包括青少年籃球秋季訓練班（見圖），以及為符合資格的低收入 納稅人提供免費稅務協助的低收入稅務諮詢中心(LITC)，方便社區居民及家庭使用相關服務。

青少年籃球秋季訓練班開始接受報名，9月12日至12月12日期間舉辦秋季訓練班，對象為8歲至15歲青少年。訓練安排於每逢星期六下午進行，每節1.5小時，時段分為下午1時至2時30分，以及下午2時30分至4時。

訓練地點位於Boys and Girls Clubs of Pasadena，地址為3230 E. Del Mar Blvd., Pasadena, CA 91107。會員費為300美元，共12節課程；球衣另收30美元，僅包括上衣。

有意報名或查詢詳情的家長，可電626-286-2600。報名地點為角聲社區中心，地址為715 E. Mission Rd., San Gabriel, CA 91776。電郵為[email protected]。

低收入稅務諮詢中心提供免費協助，角聲社區中心的低收入稅務諮詢中心(Herald Community Center Low Income Taxpayer Clinic, LITC)為符合資格的低收入納稅人提供免費稅務協助。若居民與國稅局(IRS)發生稅務爭議，LITC可協助處理包括查帳、上訴、法庭程序及徵稅等相關稅務案件。

中心表示，所有諮詢內容均屬保密。LITC計劃由專業稅務人士參與，並獨立於IRS及其他政府稅務機構；是否接受個別案件，最終由角聲LITC決定。該計劃獲聯邦國稅局納稅人倡導服務(IRS Taxpayer Advocate Service)撥款資助。

角聲社區中心東區(ESGV)辦事處位於18958 Daisetta St., #303, Rowland Heights, CA 91748，電話為626-964-9525。更多中心服務資訊可瀏覽角聲社區中心網站。