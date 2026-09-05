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角聲社區中心 青少年籃球秋季訓練班及低收入稅務諮詢服務

洛杉磯訊
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角聲社區中心近日公布多項社區服務資訊，包括青少年籃球秋季訓練班（見圖），以及為符合資格的低收入納稅人提供免費稅務協助的低收入稅務諮詢中心(LITC)，方便社區居民及家庭使用相關服務。

青少年籃球秋季訓練班開始接受報名，9月12日至12月12日期間舉辦秋季訓練班，對象為8歲至15歲青少年。訓練安排於每逢星期六下午進行，每節1.5小時，時段分為下午1時至2時30分，以及下午2時30分至4時。

訓練地點位於Boys and Girls Clubs of Pasadena，地址為3230 E. Del Mar Blvd., Pasadena, CA 91107。會員費為300美元，共12節課程；球衣另收30美元，僅包括上衣。

有意報名或查詢詳情的家長，可電626-286-2600。報名地點為角聲社區中心，地址為715 E. Mission Rd., San Gabriel, CA 91776。電郵為[email protected]

低收入稅務諮詢中心提供免費協助，角聲社區中心的低收入稅務諮詢中心(Herald Community Center Low Income Taxpayer Clinic, LITC)為符合資格的低收入納稅人提供免費稅務協助。若居民與國稅局(IRS)發生稅務爭議，LITC可協助處理包括查帳、上訴、法庭程序及徵稅等相關稅務案件。

中心表示，所有諮詢內容均屬保密。LITC計劃由專業稅務人士參與，並獨立於IRS及其他政府稅務機構；是否接受個別案件，最終由角聲LITC決定。該計劃獲聯邦國稅局納稅人倡導服務(IRS Taxpayer Advocate Service)撥款資助。

角聲社區中心東區(ESGV)辦事處位於18958 Daisetta St., #303, Rowland Heights, CA 91748，電話為626-964-9525。更多中心服務資訊可瀏覽角聲社區中心網站。

精華 FAQ

  • 訓練班於9月12日至12月12日舉行，對象為8歲至15歲青少年；每逢星期六下午上課，每節1.5小時，分為下午1時至2時30分及2時30分至4時兩個時段。

  • 會員費為300美元，共12節課程，球衣另收30美元且僅含上衣；訓練地點在Boys and Girls Clubs of Pasadena，地址是3230 E. Del Mar Blvd., Pasadena, CA 91107。

  • LITC為符合資格的低收入納稅人提供免費稅務協助，能處理與IRS相關的查帳、上訴、法庭程序及徵稅案件；若要查詢，可致電626-964-9525或前往Rowland Heights辦事處。

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