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佛教友誼獎學金挺南加學子 每年2千元開放申請

洛杉磯訊
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佛教友誼獎學金（Buddhism Friendship Scholarship）2026年度申請於9月1日起開放申請，符合資格者每年可獲2,000美元獎學金，最高四年。接受申請對象包括：美國公民或永久居民、南加州中英雙語學生、高中應屆畢業生或全日制大學生。

佛光山國際翻譯中心自2023年起與AJ Wang Foundation合作推出「佛教友誼獎學金」以表支持南加州中英雙語學子求學與成長，迄今已有至少40位學生受益。

獎學金不僅提供教育經費支持，也透過定期於佛光山西來寺舉辦的研習課程（見圖），鼓勵青年拓展視野、培養思考與實踐能力。每期課程依不同主題規劃，內容豐富多元，涵蓋佛學、禪修、歷史文化與藝術等，並結合人工智慧等現代議題、翻譯及其他趣味實作課程，讓學員在交流與體驗中開拓視野。研習期間亦安排素食餐點，讓青年從學習到生活，感受更多元的文化與成長體驗。

2026年度「佛教友誼獎學金」歡迎符合資格的學生及家長前往佛光山國際翻譯中心網站www.fgsitc.org了解申請詳情，或發送郵件至[email protected]

精華 FAQ

  • 2026年度佛教友誼獎學金自9月1日起開放申請，符合資格的學生可依規定提出申請，並透過佛光山國際翻譯中心網站查詢詳情。

  • 申請對象包括美國公民或永久居民、南加州中英雙語學生，以及高中應屆畢業生或全日制大學生，並須符合相關申請條件。

  • 除了每年2,000美元的獎助外，還安排在佛光山西來寺舉辦研習課程，內容涵蓋佛學、禪修、歷史文化、藝術及AI等主題。

加州 南加 美國公民

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