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羅蘭崗仁濟社區醫療中心 9月5日免費流感疫苗接種

洛杉磯訊
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隨著流感季節的臨近，仁濟社區醫療中心積極響應公眾健康需求，將於9月5日（週六）上午9點至下午1點在羅蘭崗診所(19138 E Walnut Dr N, Rowland Heights, CA 91748)舉辦年度免費流感疫苗接種活動（見圖）。

仁濟社區醫療中心致力於確保每位居民都能獲得疫苗保護，及早預防流感、降低病毒傳播風險、保障社區整體健康。每年秋冬季節是流感高發期，流感病毒可通過咳嗽、打噴嚏或接觸受污染的物品傳播。對老年人、兒童以及患有慢性疾病的人群而言，流感可能引發嚴重併發症，甚至危及生命。接種流感疫苗被廣泛認為是預防流感最有效的措施之一，它不僅可以降低感染機會，還能在感染後減輕病情的嚴重程度。

仁濟社區醫療中心特別關注弱勢群體，包括低收入家庭、無保險居民以及行動不便的長者，致力於向這些居民提供便捷、無障礙的疫苗接種服務。本次活動對公眾免費開放，前往接種者只需攜帶有效身份證明，無需提前預約。

除了接種疫苗，仁濟社區醫療中心還鼓勵居民採取日常預防措施，包括勤洗手、戴口罩、保持社交距離及均衡飲食，以全面提升自身免疫力。

仁濟社區醫療中心邀請所有社區居民積極參與此次免費流感疫苗接種活動，為自己、家人以及鄰裡打造一道抵禦流感的堅實屏障。

仁濟社區醫療中心(Garfield Health Center)擁有一支由多文化和多語言的醫療專業人員組成的團隊，致力為聖蓋博穀和大洛杉磯地區的居民提供服務。該中心為低收入、服務不足的患者和家庭提供全面的服務。仁濟社區醫療中心位於蒙特利公園市和柔似蜜市。診所開放時間為週一至週五上午9點至下午6點，週六則是上午8點至下午5點。目前，仁濟提供家庭科、心理輔導科、牙科、脊椎神經科、婦產科、眼科等服務。

為了實現這項承諾，社工團隊和口譯人員隨時待命，並提供往返診所的交通服務。想要瞭解有關仁濟社區醫療中心的更多資訊，訪問https://garfieldhealthcenter.org/或關注社交媒體平臺。

社區外展總監Ophelia Ng，電子郵件：[email protected]，電話：(626)214–5590。

精華 FAQ

  • 活動訂於9月5日（週六）上午9點至下午1點，在羅蘭崗診所舉行，地址為19138 E Walnut Dr N, Rowland Heights, CA 91748，方便社區居民前往接種。

  • 不需要提前預約，活動對公眾免費開放；前往接種者只需攜帶有效身份證明即可，讓居民能以更簡便的方式獲得流感疫苗保護。

  • 因為流感在秋冬季容易擴散，對老年人、兒童與慢性病患者風險更高；接種疫苗可降低感染機會，也能減輕感染後的嚴重程度，保護個人與社區。

低收入 流感疫苗 流感

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