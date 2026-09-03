奇華至尊月餅洛縣純手工製造 香港經典全美郵寄

金風送爽，花好月圓，每到金秋時節，家家戶戶總會聚在皎潔的滿月下，「奇華月餅」慶迎華人社會中最溫馨的傳統佳節「中秋 節」。

香港 經典老牌「奇華餅家」，在洛杉磯 純手工製造的「至尊月餅」（見圖），新鮮出爐，為海外顧客提供用料頂級，不添加防腐劑，被視為中國優秀傳統的中秋月餅。「中秋節」的核心精神在於闔家團圓、心存感恩，並為未來一年寄予美好的祝福。而在眾多應景習俗中，象徵圓滿與祝福的月餅，早已成為最具代表性的傳統美食。

源自1938年香港的「奇華餅家」，多年來陪伴無數家庭度過無數個重要時刻。如今這份經典滋味已延續至加州及全美各地，讓身處海外的華人與各界朋友，能與家人、摯友、員工及商業夥伴一同延續傳統，並開創嶄新的節慶回憶。

「中秋節」在農曆八月十五日，由於此時正值秋分前後，夜空中的明月分外明亮，使月亮自古便成為「團圓」與「圓滿」的象徵。在傳統文化中，圓形代表著團結與和諧。無論是天上的滿月，或是節日中共享的圓形月餅，皆寄託了親友團聚、情感永固的殷切期盼。

儘管源自深厚的歷史底蘊，「中秋節」如今已成為全球各地華人及亞裔社群共同慶祝的文化盛典。在加州許多家庭會聚在一起共進晚餐、互贈精美月餅禮盒、參加社區活動，或單純在家中品茗賞月。

傳承經典餅藝，傳遞敬意與謝意，品嚐與互贈月餅是「中秋節」最具代表性的傳統。月餅外皮金黃、內餡豐富，常見的有蓮蓉與紅豆沙，部分經典款式包入鹹蛋黃，其圓潤的造型與金黃色澤，恰好呼應了天上的明月。

蒙特利公園市總店626-281-2680，地址729 W. Garvey Ave.,（Atlantic Blvd.,交界）；亞凱迪亞分店626-574-1103，地址1010 S. Baldwin Ave.,（保齡球場旁）；聖蓋博市分店626-280-2515，地址150 W. Valley Blvd.,（希爾頓酒店對面）；羅蘭岡分店626-913-1881，地址18912B E. Gale Ave., （Nogales Street交界），可到各大華人超市購買或網址www.keewah.us訂購，全美郵寄。