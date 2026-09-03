大莊家9月慶中秋 每周抽百萬現金

與華人 喜迎中秋 ，大莊家賭場度假村(Pechanga Resort Casino)九月份隆重推出本季矚目的大型推廣活動「百萬耀金秋現金及EASYPLAY豪送大禮」幸運大抽獎（見圖），讓「大莊家」尊尚會員有機會透過九月份舉行每星期的抽獎及推廣禮遇，贏取總值$1,000,000的現金及EASYPLAY獎賞。

從9月1日起，「大莊家」尊尚會員只需使用大莊家尊尚會員卡玩樂最喜愛的角子機及賭桌遊戲，即可賺取抽獎資格。玩得越多，賺取的抽獎資格越多，贏取豐富現金及EASYPLAY獎賞的機會亦隨之提升。

九月份逢星期六的「百萬耀金秋現金及EASYPLAY豪送大禮」大抽獎，每個星期將產生一位幸運兒可贏取$100,000現金大獎，該活動將於9月26日（星期六）的壓軸大抽獎迎來最精彩時刻；屆時將有三位幸運兒各自贏取$100,000現金大獎，加上整個推廣期內數百位EASYPLAY幸運得主。賓客可於9月26日前賺取抽獎資格，但必須在抽獎活動中親臨現場方可獲獎。

此外，廣受歡迎的「中秋刷刷樂」亦於九月份逢星期二再度登場。從中午12時至晚上10時，賓客只需前往推廣活動區刷一刷「大莊家」尊尚會員卡，即有機會贏取高達$5,000的EASYPLAY獎賞。

抽獎活動參加者必須年滿21歲，並須為「大莊家」尊尚會員。尚未登記成為會員？登記手續簡單快捷，且費用全免。賓客只需親臨「大莊家」尊尚會員服務台辦理登記，即可透過玩最受歡迎的角子機及賭桌遊戲賺取各項尊享禮遇及獎賞。新登記會員更可獲得$25 Club Dollars獎賞，並有機會於登記時贏取高達$100 Club Dollars獎賞。有關詳情可登錄官方網頁Pechanga.com/join 。

「大莊家賭場度假村」擁有5,500台最新潮角子機、賭桌遊戲、世界級休閒娛樂項目、1,100間豪華酒店客房、星級餐飲食府、水療護理；以及世界錦標賽級的「大莊家Journey」高爾夫球場，地址45000 Pechanga Parkway, Temecula, CA 。