國泰銀行阿罕布拉分行開幕 總裁分享南加房市

國泰銀行日前為阿罕布拉分行遷回601 North Atlantic Boulevard舉辦盛大開幕儀式。

國泰銀行日前為阿罕布拉 分行遷回601 North Atlantic Boulevard舉辦盛大開幕儀式，阿市市長Jeff Maloney、聖瑪利諾市副市長Calvin Lo及諸多政商名流到場出席致賀，艷陽高照的天氣也帶來欣嘉的氣氛。

國泰銀行總裁暨首席執行長劉昌明(Chang M. Liu)表示，該地點是國泰銀行的第三家分行，再該歷史上具有重大意義。很榮幸能夠回到這個對國泰銀行的歷史具有重要意義的地方。「此次遷址展現國泰銀行持續服務客戶和社區的承諾，以及對銀行發展傳統的尊重。期待客戶蒞臨這家歷史悠久的分行，並持續為他們提供個人化服務和值得信賴的金融解決方案。

除此之外，國泰銀行也在越南胡志明市開設了代表處，就近協助客戶需求，在國際貿易變化多端中與客戶同步成長。

記者詢問劉總裁有關最近殖利率的變化南加 州房地產市場會有什麼樣的影響。身為現任洛杉磯 聯邦準備銀行董事會成員，也是舊金山聯邦住房貸款銀行董事會成員，劉昌明分享了他的看法（見圖）。

該分行最初由國泰銀行於1985年設計與建造，長期以來一直是阿罕布拉社區的標誌性建築。透過重返這一歷史悠久的服務據點，國泰銀行將持續以個人化服務和穩固的客戶關係，支持個人、家庭及企業實現財務目標。較稍早之前的分行有專屬停車場，在方便及安全性上提供客戶便利。有關分行的事宜，於正常營業時間電626-576-7600，聯繫分行經理兼助理副總裁Annica Huang。

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