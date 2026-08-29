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國泰銀行阿罕布拉分行開幕 總裁分享南加房市

洛杉磯訊
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國泰銀行日前為阿罕布拉分行遷回601 North Atlantic Boulev...
國泰銀行日前為阿罕布拉分行遷回601 North Atlantic Boulevard舉辦盛大開幕儀式。

國泰銀行日前為阿罕布拉分行遷回601 North Atlantic Boulevard舉辦盛大開幕儀式，阿市市長Jeff Maloney、聖瑪利諾市副市長Calvin Lo及諸多政商名流到場出席致賀，艷陽高照的天氣也帶來欣嘉的氣氛。

國泰銀行總裁暨首席執行長劉昌明(Chang M. Liu)表示，該地點是國泰銀行的第三家分行，再該歷史上具有重大意義。很榮幸能夠回到這個對國泰銀行的歷史具有重要意義的地方。「此次遷址展現國泰銀行持續服務客戶和社區的承諾，以及對銀行發展傳統的尊重。期待客戶蒞臨這家歷史悠久的分行，並持續為他們提供個人化服務和值得信賴的金融解決方案。

除此之外，國泰銀行也在越南胡志明市開設了代表處，就近協助客戶需求，在國際貿易變化多端中與客戶同步成長。

記者詢問劉總裁有關最近殖利率的變化南加州房地產市場會有什麼樣的影響。身為現任洛杉磯聯邦準備銀行董事會成員，也是舊金山聯邦住房貸款銀行董事會成員，劉昌明分享了他的看法（見圖）。

該分行最初由國泰銀行於1985年設計與建造，長期以來一直是阿罕布拉社區的標誌性建築。透過重返這一歷史悠久的服務據點，國泰銀行將持續以個人化服務和穩固的客戶關係，支持個人、家庭及企業實現財務目標。較稍早之前的分行有專屬停車場，在方便及安全性上提供客戶便利。有關分行的事宜，於正常營業時間電626-576-7600，聯繫分行經理兼助理副總裁Annica Huang。

如需了解更多資訊，瀏覽cathaybank.com。FDIC保險的承保範圍僅限位於國泰銀行美國國內分行的存款帳戶。

精華 FAQ

  • 分行遷回601 North Atlantic Boulevard，這裡是國泰銀行早期的重要據點，且最初於1985年設計與建造，對銀行歷史與阿罕布拉社區都具標誌性意義。

  • 他表示回到歷史悠久的分行，是延續國泰銀行服務客戶與社區承諾的重要象徵，也展現對銀行發展傳統的尊重，未來將持續提供個人化服務與可信賴的金融方案。

  • 除了阿罕布拉分行開幕，國泰銀行也在越南胡志明市設立代表處，方便就近協助客戶需求，並在國際貿易變動中與客戶同步成長。

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