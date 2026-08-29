我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

尼泊爾洪災至少623死 遺體塞爆太平間 48小時恐爆公衛危機

景甜捲代孕官非 AI也湊熱鬧神還原狗血劇 網嫌男主太帥

極品假期2027歐洲河輪遊 9.9前限時優惠

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
萊茵河。
萊茵河。

計畫2027年前往歐洲旅遊，現在就能用更低的訂金提早卡位。極品假期推出2027維京遊輪(Viking)歐洲河輪早鳥優惠，即日起至2026年9月9日限時登場，旅客只需每人25美元訂金即可搶訂精選航程，另享每房200美元船上零用金、每房250美元折扣，以及美國指定城市出發的免費機票優惠，包括洛杉磯、舊金山、紐約等。

此次優惠涵蓋多條熱門歐洲河輪航線，從萊茵河、多瑙河、法國南部到歐洲經典城市，讓旅客可依照預算、旅遊天數及想造訪的國家選擇適合的行程。

「萊茵河8天」於2027年8月1日出發，從瑞士巴塞爾航行至荷蘭阿姆斯特丹，途經瑞士、法國、德國及荷蘭，每人2,699美元起。

喜歡法國南部風情的旅客，可選擇2027年8月4日出發的「南法8天」，從里昂前往亞維農，每人2,999美元起。

另一條經典航線「多瑙河華爾滋8天」於2027年8月10日由布達佩斯前往帕紹，途經匈牙利、斯洛伐克、奧地利及德國，每人2,899美元起。

若想安排時間更長、一次造訪更多歐洲名城，「城市之光12天」於2027年8月11日由巴黎前往布拉格，跨越法國、德國、盧森堡及捷克，每人3,799美元起。

為什麼找旅行社訂河輪，有時能取得不同於船公司官網的價格或額外優惠？部分旅行社因與船公司合作，可取得團體艙房、專案優惠或特定航次及艙等價格，因此旅客除了比較公開價格，也可將船上零用金、折扣及機票等附加內容一起納入考量。

維京河輪以高品質，舒適及全包式河輪服務。行程包含歐洲當地機場接送、每日岸上觀光、船上Wi-Fi、每日三餐、下午茶、24小時飲料吧及點心；午餐及晚餐期間另提供啤酒及紅、白葡萄酒。電話1-888-680-5688。

精華 FAQ

  • 此檔維京河輪早鳥優惠即日起開放，活動期限到2026年9月9日為止；旅客若想用較低訂金先卡位，需在截止日前完成訂購。

  • 旅客每人只要25美元訂金即可訂位，另有每房200美元船上零用金、每房250美元折扣，且部分美國指定城市出發還能享免費機票。

  • 優惠包含萊茵河8天、南法8天、多瑙河華爾滋8天與城市之光12天等航線，出發日多集中在2027年8月，適合依預算與天數選擇。

洛杉磯 機票 瑞士

上一則

從「大媽舞」到移民日常 廣場舞在南加遍地開花

下一則

警用攝影機 可即時英翻中助執法

延伸閱讀

維京歐洲河輪2027早鳥開跑 25元訂金鎖定艙位 送零用金、折扣加免費機票 極品假期獨家推出限時優惠，即日起至9月9日截止

維京歐洲河輪2027早鳥開跑 25元訂金鎖定艙位 送零用金、折扣加免費機票 極品假期獨家推出限時優惠，即日起至9月9日截止
世紀遊輪2026~2027精品航線 暢遊中國歐洲

世紀遊輪2026~2027精品航線 暢遊中國歐洲
文景假期秋季精選｜中亞金三角、南歐雙牙人氣線路 熱門團位開放預訂

文景假期秋季精選｜中亞金三角、南歐雙牙人氣線路 熱門團位開放預訂
把握8月中下旬 預訂年底旅行最省錢

把握8月中下旬 預訂年底旅行最省錢
奢華郵輪還是可以撿便宜 旅遊作家分享訂房關鍵

奢華郵輪還是可以撿便宜 旅遊作家分享訂房關鍵
搭郵輪想省一晚住宿？這個決定恐慘賠數千元

搭郵輪想省一晚住宿？這個決定恐慘賠數千元

熱門新聞

華人赴美生子，為給子女多條出路。此為示意圖，家長陪孩子赴美讀書。（記者邵敏／攝影）

華女美簽被拒8次只因做過這事 第9次通過後她更害怕

2026-08-26 20:28
北加州史丹福大學校園商店內也可見Julia Gash系列帆布包，校園插畫並延伸至水瓶、行李牌、拼圖、毯子等多種紀念商品。（記者王湘涵／攝影）

陳幸妤帆布包 英國藝術家Julia Gash作品遍布全球800校

2026-08-19 02:14
Costco會員購買冷凍食品或海鮮後，若回家路途較遠，可在徵得門市員工同意後，從美食廣場飲料機取少量冰塊放入保冷箱，延緩食品退冰。(美聯社)

Costco冷凍食品回家就融化？員工傳授免費保冷妙招

2026-08-22 15:58
每日郵報報導，英國哈利王子與妻子梅根舉家搬回英國，但他們將保留位於加州蒙特西托的豪宅。圖為豪宅入口。（路透）

加州豪宅開銷驚人 哈利、梅根恐扛不住 被迫掛牌求售

2026-08-21 21:51
理財專家整理出六種新興的靈活賺錢方式，有些在家就能進行、門檻也低。（示意圖取自Unsplash/Marc Najera ）

退休後想增加收入 不一定要打工 這6種賺錢方法更靈活

2026-08-24 19:23
隨著使用電動車人口愈來愈多，不少電車快充站費用也愈來愈高。（美聯社）

電動車真省錢？她在好市多充電 看到帳單嚇壞

2026-08-25 21:31

超人氣

更多 >
變公民更嚴了 USCIS即起恢復入籍「鄰里調查」

變公民更嚴了 USCIS即起恢復入籍「鄰里調查」
把安大略湖更名美國湖 克魯曼：何不把太平洋改這名字？

把安大略湖更名美國湖 克魯曼：何不把太平洋改這名字？
好市多勞工節折扣提前開跑 這些商品最高直降400元

好市多勞工節折扣提前開跑 這些商品最高直降400元
美40兆國債 從3方面衝擊每個人荷包

美40兆國債 從3方面衝擊每個人荷包
她讚這款「台灣最強鳳梨酥」名副其實 內餡成亮點

她讚這款「台灣最強鳳梨酥」名副其實 內餡成亮點