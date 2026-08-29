極品假期2027歐洲河輪遊 9.9前限時優惠

萊茵河。

計畫2027年前往歐洲旅遊，現在就能用更低的訂金提早卡位。極品假期推出2027維京遊輪(Viking)歐洲河輪早鳥優惠，即日起至2026年9月9日限時登場，旅客只需每人25美元訂金即可搶訂精選航程，另享每房200美元船上零用金、每房250美元折扣，以及美國指定城市出發的免費機票 優惠，包括洛杉磯 、舊金山、紐約等。

此次優惠涵蓋多條熱門歐洲河輪航線，從萊茵河、多瑙河、法國南部到歐洲經典城市，讓旅客可依照預算、旅遊天數及想造訪的國家選擇適合的行程。

「萊茵河8天」於2027年8月1日出發，從瑞士 巴塞爾航行至荷蘭阿姆斯特丹，途經瑞士、法國、德國及荷蘭，每人2,699美元起。

喜歡法國南部風情的旅客，可選擇2027年8月4日出發的「南法8天」，從里昂前往亞維農，每人2,999美元起。

另一條經典航線「多瑙河華爾滋8天」於2027年8月10日由布達佩斯前往帕紹，途經匈牙利、斯洛伐克、奧地利及德國，每人2,899美元起。

若想安排時間更長、一次造訪更多歐洲名城，「城市之光12天」於2027年8月11日由巴黎前往布拉格，跨越法國、德國、盧森堡及捷克，每人3,799美元起。

為什麼找旅行社訂河輪，有時能取得不同於船公司官網的價格或額外優惠？部分旅行社因與船公司合作，可取得團體艙房、專案優惠或特定航次及艙等價格，因此旅客除了比較公開價格，也可將船上零用金、折扣及機票等附加內容一起納入考量。

維京河輪以高品質，舒適及全包式河輪服務。行程包含歐洲當地機場接送、每日岸上觀光、船上Wi-Fi、每日三餐、下午茶、24小時飲料吧及點心；午餐及晚餐期間另提供啤酒及紅、白葡萄酒。電話1-888-680-5688。