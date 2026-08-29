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JJ Bakery小雅屋中秋月餅 滿8000元享75折

洛杉磯訊
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中秋佳節將至，無論企業致贈客戶、員工，或準備親友中秋好禮，月餅都是傳遞團圓心意的經典選擇。JJ Bakery小雅屋今年推出多款中秋月餅禮盒，除了限量「超值禮盒」外，也提供企業自由搭配及節前企業優惠，滿足不同預算與送禮需求。

凡於9月18日前預訂，購滿2,000美元享85折、滿4,000美元享8折、滿8,000美元享75折。企業禮盒可自由搭配，消費達指定金額即可享有相應折扣。

除了企業優惠，今年也推出多款限量超值禮盒，單盒購買即可享優惠價。其中「9小超值禮盒」優惠價36美元，內含9顆小月餅；「15小超值禮盒」優惠價58美元；「4大超值禮盒」優惠價39美元；「8大超值禮盒」優惠價58美元；「4大6小超值禮盒」優惠價56美元（見圖）。

不同禮盒集合多款台式及廣式風味。以9小超值禮盒為例，包括豆沙小月、棗泥小月、蓮蓉小月、蓮蓉蛋黃酥、豆沙蛋黃酥、棗泥蛋黃酥、綠豆小酥及流心奶黃酥等。其他超值禮盒則依不同組合搭配。

今年超值禮盒採限量販售，且結帳時需向店員索取優惠；超值禮盒優惠不得與企業優惠或其他促銷合併使用。大洛杉磯地區另提供配送服務，訂單未滿2,000美元收取25美元運費，單筆訂單滿2,000美元則可享免運。

更多資訊可至官網：www.jjbakeryusa.com/location。天普市：626-287-2588，地址：5755 Rosemead Blvd.。工業市：626-965-1388，地址：18558 Gale Ave. #168。哈岡：626-333-1278，地址：15842 Halliburton Rd.。羅蘭岡：626-581-1678，地址：1744 Nogales St.。亞凱迪亞：626-836-6888，地址：1130 S Baldwin Ave.。托倫斯：310-328-6668，地址：2370 Crenshaw Blvd.。

精華 FAQ

  • 今年主打企業自由搭配禮盒、節前企業優惠，以及多款限量超值禮盒，兼顧大宗採購與單盒購買需求，適合企業致贈客戶員工，也適合親友中秋送禮。

  • 凡於9月18日前預訂，購滿2,000美元可享85折，滿4,000美元享8折，滿8,000美元則可享75折；企業禮盒可自由搭配，達到指定金額即可適用相應優惠。

  • 超值禮盒包含9小、15小、4大、8大與4大6小等組合，價格自36美元起；大洛杉磯地區訂單未滿2,000美元收25美元運費，滿2,000美元則免運。

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