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南加州亞美公義促進中心 9/3免費住房權益講座

洛杉磯訊
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加州亞美公義促進中心（AJSOCAL，見圖）與亞太家庭中心東區分部(Pacific Clinics-MFC)將於9月3日（星期四）上午10點半到11點半舉辦免費住房權益講座，幫助民眾了解2026年最新的房屋租賃法規，詳細解讀聯邦、加州及不同城市的租金漲幅限制，租約概述及最新的要求，租戶與房東的權利與義務，驅逐流程及應對等問題。講座結束後，現場律師可免費解答租約相關問題。

如果租戶權利受到侵害，比如：面臨租金頻繁或大幅上漲；搬出後未及時收到押金返還或押金返還金額有誤；存在居住條件問題，例如房屋內外的必要設施得不到及時修理與維護，存在蟲害等問題；房東與房客溝通困難等，可參加本次講座並可獲得律師免費的專業諮詢，講座地址：18623 Gale Ave, City of Industry, CA 91748，四季廣場對面。可撥打中文熱線800-520-2356或626-684-0596諮詢詳情或報名，活動當天還有精美禮物贈送。

南加州亞美公義促進中心除提供住房權益方面的法律援助，還提供移民、公民入籍、家庭法、反亞裔歧視及醫療健保與公共福利相關的資訊與免費服務。

精華 FAQ

  • 本次講座由南加州亞美公義促進中心AJSOCAL與亞太家庭中心東區分部Pacific Clinics-MFC共同舉辦，主要協助民眾了解租賃法律與租戶權益。

  • 講座將於9月3日星期四上午10點半到11點半舉行，地點在18623 Gale Ave, City of Industry, CA 91748，四季廣場對面；可撥800-520-2356或626-684-0596報名諮詢。

  • 內容包括2026年最新房屋租賃法規、聯邦與加州及各城市租金限制、租約與權利義務、驅逐流程等；講座後還有律師免費解答租約與租屋糾紛問題。

亞裔 租金 加州

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