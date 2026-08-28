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聽力下降長者留心 影響溝通增跌倒風險

洛杉磯訊
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一般提到聽力下降，許多人首先想到的是聽不清楚對話、需要提高電視音量，或在人多吵雜的環境中較難與他人溝通。然而，聽力與日常生活安全之間的關係，也逐漸受到關注。相關研究發現，聽力損失除了影響溝通與生活品質之外，也可能與跌倒風險增加有關，尤其對年長者而言，更值得留意。

人體維持平衡並不單純依靠雙腿，而需要視覺、內耳平衡系統，以及大腦對周遭環境的感知共同配合。當聽力下降時，對周遭聲音及環境變化的感知可能受到影響，例如較難及時注意身旁的人車、腳步聲或其他聲音提示，日常活動時也可能因此增加安全風險。

另一方面，聽力受損者在與人交談時，往往需要投入更多注意力理解說話內容。當大腦需要花費更多精力「努力聽清楚」，用於留意周遭環境及行走的注意力也可能受到影響。對本身平衡能力已逐漸下降的年長者而言，聽力健康因此不應只被視為單純的溝通問題。

Kun Hearing提供完整聽力評估，除了檢查耳部健康及了解聽力損失的類型與程度，也會評估安靜及有背景噪音環境下的聽力情況，再依個人的聽力狀況及生活需求規劃適合的聽力照護方式。服務項目亦包括助聽器、耳鳴照護、客製化及非客製化耳塞，以及耳垢清除等，並提供普通話、粵語及西班牙語服務。

Kun Hearing負責人Valerie T. Kun, AuD為美國聽力學委員會認證聽力學家(Board Certified Audiologist)，取得Northwestern University聽力學博士學位。

想進一步了解「聽力不好，為什麼可能更容易跌倒？」可掃描QR Code（見圖）觀看短片，了解聽力與日常安全之間的關係。

工業市Kun Hearing，地址：18725 E. Gale Ave., Ste. 209, City of Industry, CA 91748，電話：626-820-9116

蒙特利公園市國泰助聽器MP Hearing Aid Center，地址：302 N. Garfield Ave., Ste. 1 Monterey Park, CA 91754，電話：626-280-2088。

精華 FAQ

  • 因為聽力下降會削弱對周遭聲音與環境變化的感知，像是人車、腳步聲等提示更不容易即時察覺；同時，交談時也需花更多精力理解內容，分散了留意走路與周遭安全的注意力。

  • 人體平衡不只靠雙腿，還需要視覺、內耳平衡系統與大腦共同協調。當聽力受損時，對環境提示的掌握可能變差，進而影響行走時的警覺性與日常活動安全。

  • Kun Hearing提供完整聽力評估，檢查耳部健康並判斷聽損類型與程度，也評估安靜及噪音環境下的聽力，並提供助聽器、耳鳴照護、耳塞與耳垢清除等服務，還有普通話、粵語及西班牙語服務。

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