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嗨中秋毛孩同樂 9.19首辦萌狗狗走秀派對

洛杉磯訊
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由世界日報洛杉磯社與天普市政府共同舉辦的「2026嗨中秋嘉年華」，將於9月19日（六）及9月20日（日）在天普市公園熱鬧舉行。今年活動現場集結多家特色攤位，包含美食、飲品與文創小物，讓民眾可以邊逛邊吃，享受市集的熱鬧與樂趣。

今年活動特別新增一項亮點，主辦單位將於活動首日（9月19日）傍晚時分在主舞台舉辦第一屆「萌狗狗走秀派對」，邀請民眾帶著家中毛小孩一起同樂（見圖）。這場走秀派對歡迎民眾發揮創意，無論是應景的中秋主題造型，或是展現狗狗個性特色的裝扮，都歡迎報名參加，讓現場觀眾一起欣賞毛孩們的可愛模樣。

活動當天，現場人氣最高的狗狗還可獲得主辦單位準備的伴手禮品，為毛小孩與主人留下難忘的中秋回憶。主辦單位也希望透過今年新增的寵物同樂環節，讓更多民眾一同參與，讓中秋節慶不僅是家人團圓的時刻，也是與毛孩共度歡樂時光的機會。

歡度中秋節怎麼能少了應景的月餅，世界日報將於天普嗨中秋的活動現場特別準備每日300個月餅與民眾分享，並於兩日活動的傍晚時分免費發放，讓大家在欣賞精彩演出、參加驚喜抽獎之餘，也能品嘗香甜月餅，感受濃濃的中秋節慶氛圍，與家人朋友一起歡度佳節。

嗨中秋嘉年華多年來已是南加州華人社區重要的中秋節慶活動之一，今年活動內容更加豐富多元。歡迎社區民眾闔家出動，一起到天普市公園感受熱鬧的節慶氣氛，度過充實愉快的中秋時光。

活動地點：天普市公園(Temple City Park, 5939 Golden West Avenue, Temple City, CA 91780)

諮詢熱線：323-268-4982 ext 600

精華 FAQ

  • 活動將於9月19日與9月20日在天普市公園舉行，地點為Temple City Park, 5939 Golden West Avenue, Temple City, CA 91780，方便社區民眾闔家前往參加。

  • 今年首度在9月19日傍晚於主舞台舉辦「萌狗狗走秀派對」，歡迎民眾帶著毛小孩報名參加，可用中秋主題或個性造型上場，讓現場一起欣賞可愛狗狗。

  • 活動兩天傍晚將免費發放每日300個月餅，民眾還能逛特色攤位、品嘗美食飲品、參加驚喜抽獎，感受濃厚中秋氛圍，與家人朋友共享節慶時光。

中秋 天普 洛杉磯

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