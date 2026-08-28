嗨中秋毛孩同樂 9.19首辦萌狗狗走秀派對

由世界日報洛杉磯 社與天普 市政府共同舉辦的「2026嗨中秋 嘉年華」，將於9月19日（六）及9月20日（日）在天普市公園熱鬧舉行。今年活動現場集結多家特色攤位，包含美食、飲品與文創小物，讓民眾可以邊逛邊吃，享受市集的熱鬧與樂趣。

今年活動特別新增一項亮點，主辦單位將於活動首日（9月19日）傍晚時分在主舞台舉辦第一屆「萌狗狗走秀派對」，邀請民眾帶著家中毛小孩一起同樂（見圖）。這場走秀派對歡迎民眾發揮創意，無論是應景的中秋主題造型，或是展現狗狗個性特色的裝扮，都歡迎報名參加，讓現場觀眾一起欣賞毛孩們的可愛模樣。

活動當天，現場人氣最高的狗狗還可獲得主辦單位準備的伴手禮品，為毛小孩與主人留下難忘的中秋回憶。主辦單位也希望透過今年新增的寵物同樂環節，讓更多民眾一同參與，讓中秋節慶不僅是家人團圓的時刻，也是與毛孩共度歡樂時光的機會。

歡度中秋節怎麼能少了應景的月餅，世界日報將於天普嗨中秋的活動現場特別準備每日300個月餅與民眾分享，並於兩日活動的傍晚時分免費發放，讓大家在欣賞精彩演出、參加驚喜抽獎之餘，也能品嘗香甜月餅，感受濃濃的中秋節慶氛圍，與家人朋友一起歡度佳節。

嗨中秋嘉年華多年來已是南加州華人社區重要的中秋節慶活動之一，今年活動內容更加豐富多元。歡迎社區民眾闔家出動，一起到天普市公園感受熱鬧的節慶氣氛，度過充實愉快的中秋時光。

活動地點：天普市公園(Temple City Park, 5939 Golden West Avenue, Temple City, CA 91780)

諮詢熱線：323-268-4982 ext 600