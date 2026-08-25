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大莊家九月推「百萬耀金秋」現金及EASYPLAY大抽獎

洛杉磯
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大莊家賭場度假村 ( Pechanga Resort Casino ) 誠邀賓客於九月份齊來共慶中秋佳節，隆重推出本季矚目的大型推廣活動「百萬耀金秋現金及EASYPLAY豪送大禮」幸運大抽獎，讓「大莊家」尊尚會員有機會透過九月份舉行每星期的抽獎及推廣禮遇，贏取總值$1,000,000的現金及EASYPLAY獎賞。

讓豐盛獎賞與好運伴您歡度中秋

從9月1日起，「大莊家」尊尚會員只需使用「大莊家」尊尚會員卡玩樂最喜愛的角子機及賭桌遊戲，即可賺取抽獎資格。玩得越多，賺取的抽獎資格越多，贏取豐富現金及EASYPLAY獎賞的機會亦隨之提升。

逢星期六贏取$100,000現金大獎

九月份逢星期六的「百萬耀金秋現金及EASYPLAY豪送大禮」大抽獎，每星期將有一位幸運兒可贏取$100,000現金大獎，活動將於9月26日（星期六）的壓軸大抽獎迎來最精彩時刻！屆時將有三位幸運兒各自贏取$100,000現金大獎，加上整個推廣期內數百位EASYPLAY幸運得主。賓客可於9月26日前賺取抽獎資格，並必須在抽獎活動中親臨現場方可獲獎。

逢星期二再享高達$5,000 EASYPLAY獎賞

為讓九月的節慶氣氛更添歡樂，廣受歡迎的「中秋刷刷樂」亦於九月份逢星期二載譽登場。由中午12時至晚上10時，賓客只需前往推廣活動區，刷一刷「大莊家」尊尚會員卡，即有機會贏取高達$5,000的EASYPLAY獎賞。詳情請親臨「大莊家」尊尚會員服務台查詢。

參加者必須年滿21歲，並須為「大莊家」尊尚會員。尚未登記成為會員？登記手續簡單快捷，且費用全免。賓客只需親臨「大莊家」尊尚會員服務台辦理登記，即可透過玩最受歡迎的角子機及賭桌遊戲賺取各項尊享禮遇及獎賞。新登記會員更可獲得$25 Club Dollars獎賞，並有機會於登記時贏取高達$100 Club Dollars獎賞。有關詳情可登錄官方網頁 Pechanga.com/join

「大莊家賭場度假村」致力為賓客締造超越博彩體驗的非凡體驗，今年中秋佳節，誠邀賓客參加「百萬耀金秋現金及EASYPLAY豪送大禮」抽獎活動，於九月一整個月裡共度喜慶佳節，享受精彩推廣禮遇，贏取豐盛獎賞，共享節慶歡樂。

「大莊家賭場度假村」恭祝華人燈火璀璨耀金秋！無與倫比的休閒度假體驗就在今秋 ! 結伴前往45000 Pechanga Parkway, Temecula, CA 。

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