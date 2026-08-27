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南加州鐵路博物館 哈利波特霍格華茲列車冒險至9月27日

洛杉磯訊
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南加州推出霍格華茲特快列車沉浸式體驗，帶領哈利波特迷走進熟悉的魔法列車世界。圖為...
南加州推出霍格華茲特快列車沉浸式體驗，帶領哈利波特迷走進熟悉的魔法列車世界。圖為AI生成示意圖，非活動現場照片。

電影中的9¾月台、霍格華茲特快列車，如今在南加州也能親身體驗。期間限定活動「哈利波特：霍格華茲特快列車大冒險」(Harry Potter: A Hogwarts Express Adventure)登場，將南加州鐵路博物館(Southern California Railway Museum)變身魔法世界，哈利波特迷可以登上真正行駛的列車，在約一小時的旅程中跟著演員及劇情，展開沉浸式魔法冒險。

活動位於河濱縣佩里斯市(Perris)，從穿越「9¾月台」開始，遊客就像拿到一張通往霍格華茲的車票，正式進入魔法世界。登上列車後，由霍格華茲學生在車廂內迎接乘客，隨著列車啟程，故事也同步展開。

這趟旅程不只是坐火車看風景，而是一場移動中的沉浸式體驗。列車結合演員、燈光、螢幕影像及互動劇情，途中可以遇見鷹頭馬身有翼獸、巧克力蛙以及攝魂怪等哈利波特迷熟悉的元素，乘客也會成為故事的一部分。

其中相當有臨場感的一幕，就是攝魂怪出現在列車上。乘客不只是坐在位置上觀看，還要跟著霍格華茲學生拿起魔杖，一起念出「Expecto Patronum」守護神咒對抗攝魂怪。透過演員與乘客互動，讓大小哈利波特迷有機會親自參與劇情。

列車抵達終點後，魔法旅程也沒有立刻結束。遊客下車後還可以前往以霍格米德村(Hogsmeade)為靈感打造的主題區域，現場提供哈利波特相關主題飲品、美食及商品，讓遊客繼續逛逛、拍照，延續魔法世界的氣氛。

「哈利波特：霍格華茲特快列車大冒險」為期間限定活動，將舉辦至9月27日，票價依場次及座位不同，每人72.25美元至93.25美元。活動地點為Southern California Railway Museum，地址2201 S. A St., Perris。

究竟搭上南加州版霍格華茲特快列車是什麼感覺？9¾月台、巧克力蛙及攝魂怪實際如何呈現？本報也透過短影音帶讀者走進活動現場。

精華 FAQ

  • 活動在南加州鐵路博物館舉行，地點位於河濱縣佩里斯市的2201 S. A St., Perris。現場把博物館打造成魔法世界，讓遊客直接走進霍格華茲氛圍。

  • 乘客會在車廂內遇見霍格華茲學生，並跟著演員、燈光與影像參與劇情，途中還會看到鷹頭馬身有翼獸、巧克力蛙和攝魂怪，甚至一起念出守護神咒。

  • 這項期間限定活動舉辦至9月27日，票價會依場次與座位不同而變動，每人介於72.25美元到93.25美元之間，適合哈利波特粉絲體驗。

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