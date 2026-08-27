羅省牙科中心25周年慶 世報讀者免費牙齒檢查

「羅省牙科中心」位于聖蓋博市診所

為慶祝「羅省牙科中心」開業25週年，並與世界日報 讀者分享喜悅，如沒有牙科保險 的讀者，今年均可在他們的三家診所，享有「免費牙齒檢查」。

羅省牙科中心表示，自開業25年來，羅省牙科中心在蔡小鵬醫師主導下，也不斷更新診所設備，提高醫護團隊的整體素質，努力服務華人社區。醫護人員精通國語、粵語、潮州、台山話，上海話及西班牙語和越南 話等各地方言。

該牙科中心提供兒童與成人全方位的牙齒治療，從一歲幼兒的護齒教育開始，兒童青少年每六個月的定期檢查與潔牙，均提供免費的牙列矯正諮詢。除了牙齒治療全科，牙齒美容外，手術拔牙、人工植牙及複雜的全口咬合功能重建，他們的醫護團隊都會為大家解決各種牙齒困擾。

羅省牙科中心接受PPO、福全健保、政府白卡Medi-Cal、DentaQuest等多種保險。最近某些保險在患者的牙齒治療福利方面有比較大的變動，牙科保險覆蓋的治療項目，在年度金額的限制下，患者最迫切想解決的問題顯得特別重要。結合口腔內視鏡和數碼X光，必要時診所內釆用CT掃描，全口牙齒全面檢查診斷。基於對患者的同理心，他們的醫師都會跟患者詳細討論病情，分析治療的先後順序，在保證治療質量的前提下給予專業建議。

「羅省牙科中心」溫馨提醒大家，護齒從現在開始。該牙科中心在華人集中的東區及西區，均設有診所方便大家，有關詳情可電聖蓋博市(San Gabriel)診所（見圖）626-284-0908、西柯汶納市(West Covina)診所626-960-6993、中國城(Chinatown)診所213-680-2808諮詢或預約。