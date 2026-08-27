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任賢齊洛杉磯「齊跡」演唱會 9月12日Yaamava' Theater高歌

洛杉磯訊
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熟悉的聲音再次響起，陪伴無數歌迷走過青春歲月的任賢齊，將於12日登上Yaamava Resort & Casino at San Manuel的Yaamava' Theater舞台，帶來萬眾期待的2026《齊跡》演唱會（見圖）。

從《心太軟》、《傷心太平洋》，到《對面的女孩看過來》、《春天花會開》，任賢齊的音樂早已成為一代人的青春記憶。一首首耳熟能詳的旋律，承載著曾經的感動、愛情、友情與那些再也回不去的美好時光。

這一次，任賢齊將帶著經典金曲與全新舞台製作來到洛杉磯，邀請大家一起重溫那些熟悉的旋律。無論是從年輕時就一路聽著他的歌長大，還是直到今天依然會跟著哼唱那些經典歌曲，相信當熟悉的前奏響起，全場萬人大合唱的那一刻，都將再次喚起青春回憶。

任賢齊也特別向洛杉磯歌迷送上邀請：「讓我們一起，把青春的意義唱出來。咱們不見不散！」

9月12日，約上老朋友、家人和那些曾經一起唱過任賢齊歌曲的人，一起走進Yaamava' Theater，在經典金曲與大合唱中，找回那些熟悉而珍貴的青春記憶。購票及活動詳情YaamavaTheater.com或電626 964-4747 。

Yaamava Resort & Casino大獎連連，超過200萬的豐富獎品，Club Serrano會員可累積抽獎機會，各等級會員均有機會於9月20日贏取勞力士手錶。9月26日壓軸大抽獎，幸運兒更有機會將強勁澎湃的Ford Mustang®Dark Horse®跑車開回家。

並且Yaamava'榮獲USA Today評選為拉斯維加斯以外最佳賭場的Yaamava' Resort & Casino at San Manuel將持續帶來各種令人興奮不已的獎勵和娛樂活動。

更多各項資訊，訪問www.yaamava.com，Yaamava Resort & Casino at San Manuel位於777 San Manuel Blvd. South, Highland, CA 92346。須21歲以上才可進入賭場。

精華 FAQ

  • 演唱會訂於9月12日登場，地點是Yaamava Resort & Casino at San Manuel內的Yaamava' Theater，主打洛杉磯歌迷久違的現場重逢。

  • 內文提到的經典包括《心太軟》、《傷心太平洋》、《對面的女孩看過來》與《春天花會開》等，都是陪伴許多人成長的代表作品。

  • 場館推出超過200萬的豐富獎品抽獎，9月20日有機會贏得勞力士手錶，9月26日壓軸抽Ford Mustang Dark Horse跑車，須21歲以上入場。

洛杉磯 任賢齊

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