長榮航空攜手貨運代理商AIT、微軟及台塑石化推動低碳運輸

長榮航空永續長劉嘉文(左四)和全球知名貨運代理商AIT Worldwide Logistics策略長Greg Weigel(右四)共同簽署協議，並由民航局局長何淑萍(右三)、長榮航空總經理孫嘉明(左三)、美國在台協會商務組副組長Eric Crowley(左二)、AIT全球營運執行副總裁Ryan Carter(右二)、台塑石化總經理林克彥(左一)，以及微軟公共暨法律事務部總經理施立成(右一)出席見證，一起為加速建構航空低碳生態系盡一份心力。

長榮航空8月25日與全球知名貨運代理商AIT Worldwide Logistics（以下簡稱AIT）正式簽署協議，雙方將共同推動長榮航空「綠運輸計畫」，透過添加永續航空燃油（Sustainable Aviation Fuel, SAF）之航班，首年提供科技巨擘微軟（Microsoft）15,000噸範疇三（Scope 3）減碳環境效益，協助降低其雲端設備之航空運輸碳足跡。

本次合作簽約儀式由長榮航空永續長劉嘉文和AIT策略長Greg Weigel代表簽署，並由民航局局長何淑萍、美國在台協會商務組副組長Eric Crowley（高宇文）、長榮航空總經理孫嘉明、台塑石化總經理林克彥、AIT全球營運執行副總裁Ryan Carter，以及台灣微軟公共暨法律事務部總經理施立成出席見證，展現航空、能源、物流及科技產業攜手合作的決心，串聯完整SAF價值鏈、共同推動企業供應鏈減碳，為航空業低碳轉型注入新動能。

AIT Worldwide Logistics策略長Greg Weigel(右二)此次來台特別致贈紀念性獎牌，長榮航空總經理孫嘉明(左二)回贈一架波音787-9飛機模型，象徵雙方攜手合作、共同推動永續航空貨運的願景。

長榮航空總經理孫嘉明表示：「航空業的淨零轉型，需要航空公司、燃油供應商、物流業者及企業客戶共同投入。此次合作不僅展現跨產業合作的力量，也證明當企業需求與產業資源相互串聯時，將能加速永續航空燃油市場發展。長榮航空期待攜手更多夥伴，共同推動低碳航空運輸成為全球供應鏈的新常態。」

AIT策略長Greg Weigel表示：「AIT每年自台灣運送大量高價值航空貨物，長榮航空一直是支持我們在區域快速成長的重要合作夥伴，雙方也建立了數十年的深厚互信。此次攜手重要客戶微軟、核心合作航空公司長榮航空，以及台灣在地SAF供應商台塑石化，我們期待透過跨產業合作展現SAF的減碳效益，帶動市場發展，並鼓勵亞太地區更多航空公司、燃油供應商、貨運代理商及企業客戶共同參與。」

長榮航空使用台塑石化生產的永續航空燃油，原料採用廢食用油，供應來源及製程皆經過國際永續與碳認證(ISCC)驗證。

本次合作之航班由台灣出發，使用台塑石化所生產的永續航空燃油，原料採用廢食用油，其供應來源及製程皆經過國際永續與碳認證（International Sustainability & Carbon Certification, ISCC）驗證，相較傳統航空燃油可於生命週期內降低約80%溫室氣體排放。相關減碳效益將透過國際認可機制進行管理與移轉，提供微軟作為供應鏈減碳成果，有效降低航空貨運產生之Scope 3排放。

微軟長期致力於永續發展，除承諾於2030年達成負碳排（Carbon Negative）目標外，亦持續透過採購永續航空燃油等方式降低供應鏈排放。本次合作不僅展現國際企業對低碳航空運輸的具體行動，更進一步支持台灣在地永續航空燃油市場的發展，長榮航空也非常榮幸能參與，透過企業需求驅動SAF應用，一起為加速建構航空低碳生態系盡一份心力。

長榮航空為了實現淨零轉型，需要航空公司、燃油供應商、物流業者及企業客戶共同投入，展現跨產業合作的力量。

因應全球企業對供應鏈減碳及永續運輸需求持續提升，長榮航空積極深化永續航空燃油布局及應用，自2025年起於亞洲、歐洲及美洲起飛航班常態性添加永續航空燃油，也與台塑石化簽訂五年期永續航空燃油採購合作。透過「綠運輸計畫」，長榮航空協助企業客戶及貨運代理商掌握航空運輸碳排資訊，並透過永續航空燃油減碳環境效益降低供應鏈Scope 3排放。此次與AIT、微軟及台塑石化的合作，將建立可持續且可複製的合作模式，期能吸引更多企業加入，共同擴大永續航空燃油應用，加速航空運輸淨零轉型。

長榮航空持續精進永續治理與資訊揭露品質，自2021年起參與標普全球企業永續評鑑（S&P Global Corporate Sustainability Assessment, CSA），已連續5年入選《永續年鑑》（The Sustainability Yearbook），並於今年5月公布之道瓊領先指數（Dow Jones Best-in-Class Indices, DJBIC）評選中，成為唯一入選「DJBIC Emerging Markets Index（新興市場指數）」成分股的臺灣航空公司。

道瓊領先指數為國際最具指標性的永續發展指數之一，以標普全球企業永續評鑑為核心，從環境、社會、治理及經濟等面向全面衡量企業ESG績效。此次再度獲選，肯定長榮航空在永續治理及低碳轉型上的努力。未來，長榮航空將持續深化永續航空燃油應用、提升營運效率，並攜手供應商、企業客戶及國際夥伴，共同推動航空運輸淨零轉型，為全球永續發展創造更大價值。