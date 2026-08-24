草蜢《THREE IN LOVE》正式唱進美國！感恩節11/27、11/28登陸拉斯維加斯連唱兩晚

《GRASSHOPPER THREE IN LOVE CONCERT 草蜢演唱會》正式唱進美國！

東森美洲電視與寬魚國際再度攜手合作，繼過往成功合作後，再次將重量級華語娛樂盛事帶給北美觀眾。這一次，草蜢將橫跨40年的音樂旅程帶到美國，透過經典金曲、招牌舞步、全新編曲及升級舞臺製作，邀請久候多時的北美歌迷一起唱回青春、跳回青春！

感恩節週末登陸拉斯維加斯 連唱兩晚

美國巡迴首站將於感恩節週末登陸拉斯維加斯，2026年11月27日及28日一連兩晚，在Fontainebleau Las Vegas楓丹白露BleauLive Theater盛大開唱。緊接著12月5日移師舊金山灣區Graton Resort & Casino貴騰賭場渡假村，與北加州歌迷近距離重溫一首首陪伴大家成長的經典金曲。

此次巡演以「THREE IN LOVE」為主題，「THREE」代表蔡一智、蔡一傑與蘇志威三人緊密相連的深厚情誼，也象徵一路走來始終不離不棄的兄弟情。三人將多年累積的舞臺默契與能量一次釋放，帶來經典歌曲、招牌舞步以及全面升級的舞臺視覺、燈光與編舞，讓北美歌迷再次感受草蜢獨有的舞臺魅力。

草蜢成軍40年 經典金曲陪伴幾代歌迷

草蜢自1985年成軍，由蔡一智、蔡一傑及蘇志威三位成員組成。憑藉充滿爆發力的唱跳舞臺與絕佳默契，草蜢成為華語樂壇最具代表性的唱跳組合之一。

《失戀陣線聯盟》、《忘情森巴舞》、《寶貝對不起》、《半點心》等膾炙人口的歌曲，不僅陪伴幾代歌迷走過青春歲月，近年更隨著短影音風潮，在 TikTok、Threads、抖音等社群平臺掀起翻唱、翻跳熱潮，經典旋律再次跨越世代，受到年輕族群關注。

香港七場演出場場爆滿 舞臺能量持續延燒

《GRASSHOPPER THREE IN LOVE CONCERT》今年在香港紅磡體育館一連舉行七場演出，掀起熱烈迴響，場場爆滿。草蜢以一連串招牌快歌、經典舞曲與全新編排炒熱現場氣氛，再一次證明三人歷經多年，舞臺爆發力依然驚人。

這股熱潮也從香港一路延伸海外。巡演走出香港後，草蜢將繼續與不同地區歌迷分享這場跨越40年的音樂旅程。經典歌曲、全新編曲、充滿速度感的舞蹈，以及大型舞臺視覺製作，讓《THREE IN LOVE》不只是一場懷舊演唱會，更是一場重新包裝、重新演繹草蜢音樂生命的舞臺盛宴。

拉斯維加斯首站 感恩節一起唱回青春

美國巡演第一站特別選在感恩節週末登陸拉斯維加斯，11月27日及28日連唱兩晚，場地選在Fontainebleau Las Vegas楓丹白露的 BleauLive Theater。

三層式劇院結合先進影音設備與現場演出空間，草蜢充滿速度感的唱跳演出，搭配燈光、視覺影像、舞蹈與重新編排的經典歌曲，將把「THREE IN LOVE」的舞臺能量完整帶到拉斯維加斯。

對北美歌迷來說，今年感恩節除了與家人團聚，也多了一個特別的選擇——帶著家人、朋友一起走進劇場，跟著草蜢唱回那個屬於自己的年代。

12月唱進舊金山灣區 青春派對延續

結束拉斯維加斯兩場演出後，草蜢將於12月5日來到舊金山灣區Graton Resort & Casino貴騰賭場渡假村，繼續這場屬於北美歌迷的青春派對。

隨著演唱會消息曝光，灣區場次也受到歌迷關注。想要近距離感受草蜢現場唱跳魅力的歌迷，除了可以重溫耳熟能詳的經典歌曲，也將有機會親身感受三位成員多年來累積的舞臺默契與現場能量。

8月24日起全面售票 歌迷把握機會搶票

《GRASSHOPPER THREE IN LOVE CONCERT》美國巡迴演唱會門票自8月24日起全面公開發售。歌迷可透過Ticketmaster.com購票，或直接洽詢東森美洲電視877-388-8787分機142。

喜歡草蜢的歌迷，不妨把握這次難得的美國巡演機會，和蔡一智、蔡一傑、蘇志威一起唱《失戀陣線聯盟》、一起跳《忘情森巴舞》，在熟悉的旋律與招牌舞步中，重新找回屬於自己的青春回憶。

美國巡演場次資訊

拉斯維加斯站

日期：2026年11月27日（星期五）8:00 PM

2026年11月28日（星期六）5:00 PM

地點：Fontainebleau Las Vegas 楓丹白露 BleauLive Theater

舊金山灣區站

日期：2026年12月5日

地點：Graton Resort & Casino 貴騰賭場渡假村

**公開售票：2026年8月24日起

**購票：Ticketmaster.com

**洽詢：東森美洲電視 877-388-8787 分機142