亞凱迪亞市長鄭博仁 出任華裔美軍互援會義務法律顧問

前檢察官、現任律師、亞凱迪亞市市長鄭博仁（Paul P. Cheng） 日前正式接受華裔美軍互援會（Chinese-American Military Support，CAMS）任命，擔任該組織義務法律顧問（Pro Bono Legal Counsel），將其多年法律及公共服務經驗投入支持現役及退役軍人、軍人家庭與華裔社區的服務工作。

8月24日，CAMS成員、軍方及退役軍人代表、民選官員與社區人士共同出席任命儀式，見證鄭博仁加入CAMS服務團隊。出席者包括CAMS董事Paul Tchan、Arthur Fong及林恩成（Joaquin Lim，前核桃市市長）；軍方及退役軍人代表包括加州州防衛隊（CSGR）Stapleton上校伉儷、退役海軍中校（CDR, Ret.）Ryan Wong、海軍一等士官（PO1）Benny Ho及家人、美國陸軍預備役（USAR）上士（SSG）Ben Situ，以及美國海軍退伍軍人、紫心勳章（Purple Heart）獲頒者Ernie Low與May Low。

其他與會社區人士包括CAMS會員Damian Joa、蒙特利公園前市長、現任市議員楊安立、Dr. Tim Wong伉儷及Daniel Liu等。不同世代、不同背景的與會者齊聚一堂，也展現CAMS長期推動軍人、退伍軍人、軍人家庭與華裔社區彼此連結的使命。

華裔美軍互援會成立於伊拉克戰爭初期。當時，多名華裔美軍官兵被派往海外執行任務，身在美國的軍人家屬面對戰爭帶來的不確定與擔憂，促使一群華裔軍人家長及社區人士共同建立互助平台，讓軍人家庭彼此聯繫、交換資訊並相互支持。隨著組織逐步發展，CAMS的服務也從最初的軍人家庭互助，擴展至支持現役、後備及退役軍人，並積極推動華裔社區認識美國軍事服務及華裔軍人對國家的貢獻。

多年來，華裔美軍互援會亦透過退伍軍人紀念活動、軍事歷史展覽、社區教育及軍民交流等方式，記錄並傳承華裔軍人服務美國的歷史，同時鼓勵更多年輕世代了解軍事與公共服務的意義。

此次接受CAMS義務法律顧問職務後，鄭博仁將以完全無償的公益法律服務形式，為組織提供相關法律意見及專業協助，並結合其身為審判律師、前檢察官、民選市政領袖及州防衛隊軍官的多重經驗，協助CAMS持續推動其服務軍人與社區的使命。

鄭博仁表示：「華裔軍人為美國服務的歷史值得被看見，也值得被下一代記住。每一位穿上制服的人背後，都有一個家庭和一個支持他們的社區。CAMS多年來所做的工作，正是把這些軍人、家庭和社區連結在一起。我很榮幸能夠加入CAMS，並以自己的法律專業為他們的使命盡一份力量。」

鄭博仁為資深訴訟及審判律師，長期專注於複雜民事訴訟及重大爭議案件，職業生涯中曾在加州重大案件取得具代表性的判決與裁決。在創立私人法律事務所之前，他曾擔任檢察官，累積豐富的法庭實務與公共法律服務經驗。

除了法律工作，鄭博仁目前擔任亞凱迪亞市市長，多年來持續參與地方公共事務與社區服務，關注公共安全、財政責任、經濟發展及政府服務等議題。

在軍事服務方面，鄭博仁目前亦擔任加州州防衛隊（California State Guard）陸軍中尉（First Lieutenant, 1LT）。此次加入華裔美軍互援會，進一步結合了他的法律專業、軍事經驗與公共服務背景。

此外，鄭博仁預計於2027年開始擔任加州司法提名評估委員會（Judicial Nominees Evaluation Commission，JNE Commission）相關職務，參與加州司法任命候選人的專業評估工作。

「公共服務不應該隻存在於一個職稱或一個職位上，」鄭博仁表示，「無論是在法庭、市政府、軍中或社區，隻要自己的專業和經驗能夠幫助別人，就值得去做。能夠以義務法律顧問的身份支持CAMS，對我而言也是另一種服務。」

此次擔任華裔美軍互援會義務法律顧問，鄭博仁將以公益法律服務方式協助組織運作。這項新任務也進一步串聯其多年來在法律、軍事、市政及社區服務等不同領域的經驗，持續以專業投入公共服務。

關於鄭博仁

鄭博仁（Paul P. Cheng）為加州資深審判律師、前檢察官、 加州州防衛隊陸軍中尉及現任亞凱迪亞市市長。其法律業務主要專注於複雜民事訴訟及審判案件。鄭博仁過去曾任檢察官，目前亦擔任加州州防衛隊陸軍中尉，並長期投入地方政府、軍事服務及社區公益事務。