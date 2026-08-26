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胃腸癌預防與早期診斷 8/29西來寺免費講座

洛杉磯訊
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胃腸道癌症的預防與早期發現，是守護健康的重要一環。南加州大學亞凱迪亞醫院(USC Arcadia Hospital)與佛光山西來寺將於8月29日（星期六）下午2時至3時，在佛光山西來寺香雲堂舉辦「胃腸道癌症的預防與早期診斷」免費健康教育中文講座，邀請民眾了解胃腸道癌症的風險、警訊及篩檢的重要性。

講座由南加大亞凱迪亞醫院認證胃腸科及高級內視鏡醫師Thomas Wang醫學博士主講。Wang醫師將針對結腸癌、胃癌等胃腸道癌症，介紹相關成因及風險因素，並說明日常生活中應特別留意的警訊徵兆，以及結腸鏡等篩檢方式的重要性。

主辦單位希望透過此次健康教育講座，協助社區民眾進一步認識胃腸道癌症，建立預防及定期篩檢的健康觀念。講座將以國語進行，現場並安排問答環節，民眾可把握機會與醫師交流，獲得實用的健康資訊。

USC Arcadia Hospital是Keck Medicine of USC醫療體系的一部分，前身為Methodist Hospital of Southern California，創立於1903年，長期服務聖蓋博谷及周邊社區。目前醫院擁有348張核准病床，提供24小時急診、心血管、腦神經、癌症、骨科、婦產、外科及影像診斷等多項醫療服務，並被洛杉磯縣指定為綜合中風中心及心臟病發作接收中心。

此次活動地點為佛光山西來寺香雲堂，地址3456 Glenmark Dr., Hacienda Heights。活動由南加州大學亞凱迪亞醫院與佛光山西來寺主辦，國際佛光會洛杉磯協會協辦，羅蘭二分會承辦。醫師免費推薦熱線888-388-2838，或至他們的網站 keckmedicine.org/find-a-doctor。

精華 FAQ

  • 講座主題為「胃腸道癌症的預防與早期診斷」，目的在提升民眾對結腸癌、胃癌等風險、警訊與篩檢方式的認識，建立預防與定期檢查的健康觀念。

  • 主講者是南加大亞凱迪亞醫院認證胃腸科及高級內視鏡醫師Thomas Wang醫學博士，將說明胃腸道癌症成因、風險因素、日常警訊，以及結腸鏡等篩檢的重要性。

  • 活動將於8月29日星期六下午2時至3時，在佛光山西來寺香雲堂舉行，地址為3456 Glenmark Dr., Hacienda Heights。民眾可撥打888-388-2838或上keckmedicine.org/find-a-doctor查詢。

亞凱迪亞 癌症 南加大

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