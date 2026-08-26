基督教角聲醫療中心 助罪案受害者申請補償

基督教角聲醫療中心成員拜訪聖蓋博市警察局推廣罪案受害者支援服務。

基督教角聲醫療中心(Herald Christian Health Center)致力為低收入 及有需要人士，提供高質量及全面的醫療服務，隨著社區中罪案事件增加，中心亦成立了「罪案受害者支援組」，協助罪案受害者申請州政府的「罪案受害者補償計劃」。

基督教角聲醫療中心表示，在我們的社區中，罪案對受害者及其家人造成長遠的心理、生理與經濟打擊。很多人並不知道，作為罪案受害者，他們可能符合資格申請政府提供的罪案相關開支補償，以減輕所承受的經濟壓力。 該醫療中心成立「罪案受害者支援組」，正是為了幫助這些受害者重新站起來，重回正常生活。「罪案受害者補償計劃」由州政府資助，旨在幫助受害者及其家屬，彌補因罪案所造成的經濟損失，包括醫療費用、心理輔導、葬禮費用及失去工資等。無論是人身攻擊、家庭暴力、性侵犯、仇恨犯罪，甚至目擊罪案所造成的心理創傷，皆有可能符合補償資格。

該計劃適用於符合條件的罪案受害者 ，無論其移民身份如何。基督教角聲醫療中心罪案受害者支援組特別提供中文、英語、西班牙等三語支援，確保來自不同背景的居民都能獲得協助。除了幫助申請補償，支援組還提供心理諮詢、法律轉介及個案管理等服務，幫助受害者重建生活。罪案受害者支援組的專員強調，尋求幫助是勇敢的第一步。只要仍在七年的法定申請期限內，均可聯絡罪案受害者支援組，只要符合條件，即可申請「罪案受害者補償計劃」援助。詳情可電國語或廣東話專線626-872-7437，電子郵件：[email protected]。