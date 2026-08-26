基督教角聲醫療中心 助罪案受害者申請補償
基督教角聲醫療中心(Herald Christian Health Center)致力為低收入及有需要人士，提供高質量及全面的醫療服務，隨著社區中罪案事件增加，中心亦成立了「罪案受害者支援組」，協助罪案受害者申請州政府的「罪案受害者補償計劃」。
基督教角聲醫療中心表示，在我們的社區中，罪案對受害者及其家人造成長遠的心理、生理與經濟打擊。很多人並不知道，作為罪案受害者，他們可能符合資格申請政府提供的罪案相關開支補償，以減輕所承受的經濟壓力。 該醫療中心成立「罪案受害者支援組」，正是為了幫助這些受害者重新站起來，重回正常生活。「罪案受害者補償計劃」由州政府資助，旨在幫助受害者及其家屬，彌補因罪案所造成的經濟損失，包括醫療費用、心理輔導、葬禮費用及失去工資等。無論是人身攻擊、家庭暴力、性侵犯、仇恨犯罪，甚至目擊罪案所造成的心理創傷，皆有可能符合補償資格。
該計劃適用於符合條件的罪案受害者 ，無論其移民身份如何。基督教角聲醫療中心罪案受害者支援組特別提供中文、英語、西班牙等三語支援，確保來自不同背景的居民都能獲得協助。除了幫助申請補償，支援組還提供心理諮詢、法律轉介及個案管理等服務，幫助受害者重建生活。罪案受害者支援組的專員強調，尋求幫助是勇敢的第一步。只要仍在七年的法定申請期限內，均可聯絡罪案受害者支援組，只要符合條件，即可申請「罪案受害者補償計劃」援助。詳情可電國語或廣東話專線626-872-7437，電子郵件：[email protected]。
主要是協助罪案受害者申請州政府的補償計劃，減輕醫療、心理與經濟壓力，同時提供諮詢、轉介與個案管理，幫助他們重新回到正常生活。 計劃由州政府資助，可補助因罪案造成的醫療費用、心理輔導費、葬禮費用及失去工資等經濟損失，適用於符合條件的受害者及其家屬。 符合條件且仍在7年申請期限內的受害者皆可求助，無論移民身份如何。支援組提供中文、英語、西班牙語服務，可致電626-872-7437或電郵[email protected]聯絡。
精華 FAQ
主要是協助罪案受害者申請州政府的補償計劃，減輕醫療、心理與經濟壓力，同時提供諮詢、轉介與個案管理，幫助他們重新回到正常生活。
計劃由州政府資助，可補助因罪案造成的醫療費用、心理輔導費、葬禮費用及失去工資等經濟損失，適用於符合條件的受害者及其家屬。
符合條件且仍在7年申請期限內的受害者皆可求助，無論移民身份如何。支援組提供中文、英語、西班牙語服務，可致電626-872-7437或電郵[email protected]聯絡。
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