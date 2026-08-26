我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

砸530萬元只為過河？為躲17天塞船 韓貨主創巴拿馬運河最高通行費

花滑金牌劉美賢宣布休賽「精進技巧」承諾2027年回歸

基督教角聲醫療中心 助罪案受害者申請補償

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
基督教角聲醫療中心成員拜訪聖蓋博市警察局推廣罪案受害者支援服務。
基督教角聲醫療中心成員拜訪聖蓋博市警察局推廣罪案受害者支援服務。

基督教角聲醫療中心(Herald Christian Health Center)致力為低收入及有需要人士，提供高質量及全面的醫療服務，隨著社區中罪案事件增加，中心亦成立了「罪案受害者支援組」，協助罪案受害者申請州政府的「罪案受害者補償計劃」。

基督教角聲醫療中心表示，在我們的社區中，罪案對受害者及其家人造成長遠的心理、生理與經濟打擊。很多人並不知道，作為罪案受害者，他們可能符合資格申請政府提供的罪案相關開支補償，以減輕所承受的經濟壓力。 該醫療中心成立「罪案受害者支援組」，正是為了幫助這些受害者重新站起來，重回正常生活。「罪案受害者補償計劃」由州政府資助，旨在幫助受害者及其家屬，彌補因罪案所造成的經濟損失，包括醫療費用、心理輔導、葬禮費用及失去工資等。無論是人身攻擊、家庭暴力、性侵犯、仇恨犯罪，甚至目擊罪案所造成的心理創傷，皆有可能符合補償資格。

該計劃適用於符合條件的罪案受害者 ，無論其移民身份如何。基督教角聲醫療中心罪案受害者支援組特別提供中文、英語、西班牙等三語支援，確保來自不同背景的居民都能獲得協助。除了幫助申請補償，支援組還提供心理諮詢、法律轉介及個案管理等服務，幫助受害者重建生活。罪案受害者支援組的專員強調，尋求幫助是勇敢的第一步。只要仍在七年的法定申請期限內，均可聯絡罪案受害者支援組，只要符合條件，即可申請「罪案受害者補償計劃」援助。詳情可電國語或廣東話專線626-872-7437，電子郵件：[email protected]

精華 FAQ

  • 主要是協助罪案受害者申請州政府的補償計劃，減輕醫療、心理與經濟壓力，同時提供諮詢、轉介與個案管理，幫助他們重新回到正常生活。

  • 計劃由州政府資助，可補助因罪案造成的醫療費用、心理輔導費、葬禮費用及失去工資等經濟損失，適用於符合條件的受害者及其家屬。

  • 符合條件且仍在7年申請期限內的受害者皆可求助，無論移民身份如何。支援組提供中文、英語、西班牙語服務，可致電626-872-7437或電郵[email protected]聯絡。

低收入

上一則

電動車真省錢？她在好市多充電 看到帳單嚇壞

下一則

故意親近 亞裔男用長者手機詐財

延伸閱讀

「求包養」…港破獲援交詐騙 數十男女被騙600多萬港元

「求包養」…港破獲援交詐騙 數十男女被騙600多萬港元
FTC：受騙者若急於想追回款 易再淪為受害者

FTC：受騙者若急於想追回款 易再淪為受害者
史帝文律師樓：深耕紐約人身傷害法律服務

史帝文律師樓：深耕紐約人身傷害法律服務
NYC健康保險資訊諮詢和援助計劃(HIICAP)

NYC健康保險資訊諮詢和援助計劃(HIICAP)

公立醫院撥2370萬 提供病患免費民事法律服務

公立醫院撥2370萬 提供病患免費民事法律服務
階進慈善基金會 8月23日免費多項義診

階進慈善基金會 8月23日免費多項義診

熱門新聞

北加州史丹福大學校園商店內也可見Julia Gash系列帆布包，校園插畫並延伸至水瓶、行李牌、拼圖、毯子等多種紀念商品。（記者王湘涵／攝影）

陳幸妤帆布包 英國藝術家Julia Gash作品遍布全球800校

2026-08-19 02:14
綠卡持有者返鄉照顧病危父母，超過半年後回美，現遭ICE拘留、面臨遣返。圖為機場搭乘飛機示意圖。（記者邵敏／攝影）

綠卡女返鄉照顧病危父母逾半年 回美後遭ICE拘留、遣返

2026-08-19 15:15
Costco會員購買冷凍食品或海鮮後，若回家路途較遠，可在徵得門市員工同意後，從美食廣場飲料機取少量冰塊放入保冷箱，延緩食品退冰。(美聯社)

Costco冷凍食品回家就融化？員工傳授免費保冷妙招

2026-08-22 15:58
每日郵報報導，英國哈利王子與妻子梅根舉家搬回英國，但他們將保留位於加州蒙特西托的豪宅。圖為豪宅入口。（路透）

加州豪宅開銷驚人 哈利、梅根恐扛不住 被迫掛牌求售

2026-08-21 21:51
理財專家整理出六種新興的靈活賺錢方式，有些在家就能進行、門檻也低。（示意圖取自Unsplash/Marc Najera ）

退休後想增加收入 不一定要打工 這6種賺錢方法更靈活

2026-08-24 19:23
有中國大陸、台灣結婚的夫妻，想靠申請政治庇護留在美國，結果中途發生家庭糾紛，導致移民暨海關執法局（ICE）上門逮捕的妻離子散悲劇。圖為ICE逮捕示意圖，非當事人。(美聯社)

台夫妻想靠政庇留美 慘遭ICE逮捕 落妻離子散結局

2026-08-21 19:37

超人氣

更多 >
中國「甲醛白菜」鬧大了 網友點名這8類食物也常泡甲醛

中國「甲醛白菜」鬧大了 網友點名這8類食物也常泡甲醛
國安部：現役陸軍中士妻子已被遣返回原籍國

國安部：現役陸軍中士妻子已被遣返回原籍國
趙建銘稱10月還錢 陳幸妤：長子跟他通話1小時仍講不清

趙建銘稱10月還錢 陳幸妤：長子跟他通話1小時仍講不清
飛航追蹤網站：一架美軍運輸機從拉脫維亞飛往莫斯科

飛航追蹤網站：一架美軍運輸機從拉脫維亞飛往莫斯科
電動車真省錢？她在好市多充電 看到帳單嚇壞

電動車真省錢？她在好市多充電 看到帳單嚇壞