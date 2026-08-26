世紀遊輪2026~2027精品航線 暢遊中國歐洲

想一次走訪更多城市，卻不想每天趕車、換酒店、搬行李？兼具舒適度與深度體驗的河輪旅遊，正成為越來越多旅客探索亞洲與歐洲的新選擇。

世紀遊輪(Century Cruises)推出多條2026至2027年亞洲及歐洲精品河輪航線，從中國長江三峽，到萊茵河、藍色多瑙河（見圖）及美茵河，將河輪住宿、特色餐飲與岸上觀光 融為一體。旅客入住後，不必頻繁整理行李、轉換酒店，白天上岸探索，夜晚回船休息，以更加從容的方式深入不同國家與城市。

亞洲方面，「江山如此多嬌・山河頌」長江長線河輪之旅，從重慶一路航向上海，展開10晚或11晚深度旅程，航程跨越2,300多公里，沿途走訪四大都市、九座歷史文化名城及八個國家5A級旅遊景區。2027年航季自3月16日至11月26日，每月固定安排3個航期。

想一次探索更多中國經典城市，另有「中國夢19天甄選豪華遊」，串聯北京、西安、重慶、長江三峽、蘇州、上海、桂林及香港，搭乘豪華「世紀遠航」號，安排3晚豪華陽台房及14晚國際五星級酒店，並包含中國境內段機票、高鐵、一日三餐及景點門票等，每人5,599美元起。「傳奇中國14天經典豪華遊」則精選北京、西安、重慶、長江三峽、上海及蘇州，每人4,599美元起。

歐洲方面，世紀遊輪除了單獨河輪航程(Cruise Only)，也提供結合登船前、離船後陸地行程的Cruise+Land產品。2026年11月12日出發的「浪漫萊茵河＋北義大利五國經典12天豪華河輪」，橫跨荷蘭、德國、法國、瑞士及義大利，從阿姆斯特丹一路前往米蘭，走訪萊茵河沿岸名城及威尼斯、維羅納等地，每人3,598美元起，另有特價機票799美元起。

迎接年底聖誕季，12月2日另推出「歐洲聖誕童話・萊茵河河輪10天8晚巡禮遊」，每人3,299美元起。旅客可走訪法國斯特拉斯堡、德國科隆等城市，在河輪旅途中體驗歐洲傳統聖誕市集、冬日燈飾及濃厚節慶氣氛。

2027年世紀遊輪將進一步擴大歐洲產品布局，3月至12月陸續推出不同主題航線，包括串聯捷克、匈牙利、奧地利及斯洛伐克的「藍色多瑙河豪華遊輪＋東歐四國13天傳奇之旅」，以及走訪法國、比利時、荷蘭、德國及瑞士的「浪漫萊茵河＋西歐五國13天」等。

想一次探索更多歐洲國家，還可選擇「多瑙河＋美茵河＋萊茵河經典三河全景遊輪」，從布達佩斯航向阿姆斯特丹，一次暢遊5國15城；另有每年僅一期的「藍色多瑙河＋黑海8國18天全景遊輪之旅」。

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