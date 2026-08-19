功德山寬如法師 9/19-21 洛城弘法

功德山加州道場將於9月19日（周六）至20日（周日），在524 E. Pasadena St., Pomona隆重舉辦「大悲菩提法會」，恭迎功德山寺住持上寬下如大法師親臨洛杉磯弘法利生、宣講妙法，並帶領大眾恭誦大悲咒、舉行舍利灌頂加持等殊勝活動。9月21日（周一），寬如法師並將帶領大眾前往Salt Creek Beach Park（33333 Pacific Coast Hwy., Dana Point），舉行「遍灑三千」大悲咒水祈福活動，為洛杉磯及社會大眾祈福。

法會免費入場，並提供免費午齋及免費結緣品，報名及活動詳情可洽宏真師父，電話562-325-3924。

寬如法師長期致力於弘揚佛陀正法及大悲咒，始終秉承佛陀大悲濟世精神，興大悲風、降慈心雨、悲化十方、示導一切，所到之處帶領大眾發菩提心、行菩薩道。多年來，法師弘法足跡遍及亞洲、北美、澳洲及世界各地。無論面對何種艱難考驗，寬如法師始終悲願堅定、弘法不輟，以「難行能行、難忍能忍」的精神實踐菩薩道。

功德山寺表示，正因寬如法師長年弘法的悲心願力，感召諸佛示現法頌舍利。目前功德山供奉的法頌舍利已達數億顆，堪稱世界上供奉法頌舍利最多的寺院。功德山以弘揚佛陀正法為宗旨，希望引領更多大眾親近佛法、修習慈悲智慧、廣行菩薩道。

此次「大悲菩提法會」內容包括佛法開示、恭誦大悲咒及舍利灌頂加持等活動，希望藉由殊勝法會因緣，讓更多民眾有機會接觸佛法，在法師開示與法會活動中體驗佛教的慈悲與智慧。

法會圓滿後，寬如法師將於9月21日（周一）帶領大眾舉行「遍灑三千」活動，遍灑大悲咒水，冥陽兩利，並為洛杉磯、社會大眾及世界和平祈福，祈願眾生平安吉祥。

功德山寺表示，希望透過此次大悲菩提法會及遍灑三千活動，讓更多民眾接觸佛法，體驗佛教的慈悲與智慧，促進家庭和諧、社會安定及世界和平，為眾生帶來大安樂、大吉祥。

寬如法師為佛學哲學博士、世界佛教青年僧伽會（WBSY）會長、臨濟正宗第四十八代和尚位傳人、2022年瑞典世界和平獎得主，並擔任聯合國世界佛教文化研究發展大會全球執行主席、聯合國華盟國際青少年教育理事會亞太區主席、功德山寺住持、財團法人佛教功德山基金會董事長、中華國際大悲咒水功德會會長、美國功德山大悲水協會會長，以及加拿大功德山寺、香港功德山寺、新加坡功德山等佛教機構相關職務，並推動馬來西亞、日本、印度尼西亞、澳洲及新西蘭等地的佛教弘法與大悲咒水功德會務。

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