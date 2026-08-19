全新2027 KIA SELTOS，全面提升小型SUV的標竿

全新第二代2027 Kia Seltos於日前向亞裔媒體正式亮相，專為「既要日常通勤需求、又要探險之旅還要更多科技及舒適」的駕駛者打造。其自信的外觀與恰到好處的車身尺寸，融合更強的性能表現、更卓越的舒適體驗以及直觀易用的科技配置，許多是來的屢獲殊榮的旗艦級 SUV Telluride 的設計與配備。新一代 Seltos 高貴而不貴，售價自$24,990起加運費手續費，在現今經濟不確定的環境下令人眼晴一亮。

外觀設計：正宗現代SUV

2027 Seltos 的核心設計理念在於多功能性：新車在車身長度和寬度上均有增加，軸距也比上一代車型加長 2.4 英寸。作為一款彰顯動感與活力的緊湊型 SUV，新款 Seltos確立自己的獨特風格。琥珀色日間行車燈勾勒出前臉輪廓，硬朗的棱角與俐落的線條，搭配嵌入式車門把手，共同營造出極具辨識度的強悍氣場。 其直立式的車窗設計則確保了極佳的視野。

Seltos LX基本款標配16吋合金輪轂，而Seltos S, EX, and X-Line S車型則配備了更大的18吋合金輪轂，X-Line SX和X-Line EX HEV車型則採用全黑19吋輪轂。 X-Line版本還配備了獨特的保險桿和側裙，並融入了鋼琴黑飾件與深槍灰色點綴。新增車身顏色包括地形棕、冰霜藍色和雪域珍珠白，並搭配獨特的黑色車頂。離地間隙可選擇從7.5吋提升至最高8.1吋。

內飾設計：精緻實用

全新 2027 Seltos 擁有更大的車身尺寸實現了同級最佳的103.5立方英尺乘客空間。頭部、臀部及肩部空間均有所提升，同時達到同級最佳的39英寸第二排腿部空間，為所有乘客帶來更舒適的乘坐體驗。

車內採用寬闊的橫向佈局，內裝設計融合了現代簡約美學與科技元素，簡潔明亮。新式方正造型多功能方向盤、開放式中控台設計及俐落的線條，最引人注目的是可選裝的近 30 吋一體式全景顯示屏，將資訊娛樂系統與數位儀錶板整合在同一塊面板之上。

Seltos HEV 汲取Kia 屢獲好評的Telluride 和 EV9 的設計靈感，配備了撥杆式換檔機構和一鍵啟動功能。這種符合人體工學的換檔設計，將換檔控制裝置置於駕駛者手握方向盤時的自然落手處，從而騰出了中央控制台的空間，為放置水杯、手機及其他小物件提供了充裕的儲物區域。

X-Line等級還配備專屬純黑色內飾，配有SynTex人工皮料和 Telluride 風格的獨特網狀頭枕，大膽的設計和增強的舒適性。 X-Line 座椅還標配四向腰部支撐，X-Line Prestige 套件包括駕駛放鬆座椅。

載貨能力也得到了提升，第一排座椅後的最大載貨空間達到同級領先的64.2立方英尺，整體車廂容積則以131.3立方英尺位居同級之首。新款Seltos配備可折疊行李廂隔板以及全新的靈活「Kia Add Gear」掛載點，提供了更多樣化的儲物安置方案。

科技配置：隨時保持聯繫

全新 Seltos 擁有專為日常生活而設計的智能科技，其中數位儀表板顯示器尤為突出，包括一個標配的12.3 吋數位觸控顯示屏，以及可選配的12.3吋儀表顯示器和5吋空調控制顯示面板。 ccNC系統擁有無線更新功能。無線Apple CarPlay和Android Auto是所有車型的標準配備。為確保所有乘客設備電量充足，車內共配備5個USB-C 接口分別位於中央控制台與空調控制面板之間的1個媒體接口和2個充電接口；後排充電接口則整合在前排座椅靠背上，便於乘客使用。

可選配的Kia AI智能助手可以進行更自然的對話，只需說「嘿，Kia...」即可啟動。 Kia Connect 允許消費者使用兼容的智能手機發送遠端命令，例如鎖定、解鎖、製冷、製熱和啟動車輛。

2027 Seltos 可選配的 Kia myQ 智能車庫功能讓出入更加便捷，用戶可透過Kia車載觸控螢幕遠端管理和控制車庫門。歡迎透過 Kia Connect Store 探索上述及更多精彩功能，體驗全新的連結與娛樂方式。

2027 Seltos 還提供「娛樂與數據服務」功能，可以在特定配置車型上透過串流媒體播放 Disney+、Netflix 和 YouTube 內容。該車型還將提供主題顯示，包括Disney旗下星戰、漫威等這些主題計劃於 2026 年陸續推出，還有30支NBA球隊主題。

Seltos動力總成：三種探險方式

Seltos 是同級車型中唯一提供三種動力總成選擇的跨界多功能車（CUV），其入門配置搭載 2.0 升四缸發動機，搭配Kia智能無段變速箱（IVT）。對於追求強勁加速性能的消費者，該車提供 1.6 升渦輪增壓四缸發動機，可輸出190馬力的動力，並標配先進的多模式全輪驅動系統；該發動機匹配帶有手動換檔功能的8速自動變速箱。2.0升動力版本提供前輪驅動或選配的先進多模式全輪驅動系統。 Seltos擁有高達8.1英寸的離地間隙（視等級而定），進一步增強性能。

2027 Seltos陣容還首次引入一款混合動力系統，採用先進的1.6升四缸混合動力發動機，搭配6速雙離合器變速箱兼顧性能與燃油效率。HEV前輪驅動版本提升駕駛能效，而可選裝的電子全輪驅動（e-AWD）系統則通過按需分配動力的全輪驅動能力，帶來更多的駕駛樂趣。這也是Kia首次在HEV SUV車型上應用該技術。關於Seltos HEV的更多資訊將於今年稍後公佈。這些多樣化動力系統的官方油耗數據，將在各車型接近上市時發布。

Seltos ADAS：讓駕駛更安心

全新2027 Seltos配備豐富的標配和可選的高級駕駛輔助系統（ADAS），通常只見於更高端SUV的功能特性。其中包括Seltos首次引入的功能，例如標配的帶路口轉向檢測功能的前方防撞輔助（FCA）、標配的前後停車距離警告，以及新增的側方停車距離警告與倒車防撞輔助功能。Seltos現提供選配的360°環視監視器，以及Kia的盲點偵測監視器；該系統可在駕駛開啟對應方向燈時，在數位儀錶板上顯示左側或右側盲區的即時影像。盲點偵測監視器和 360° 環視監視器均作為 X-Line 車型的選配功能。

標配的ADAS功能包括車道保持輔助、車道偏離警告、駕駛注意力警告（含前車駛離提醒）、遠光燈輔助、智能限速警告，以及具備行人與騎乘者偵測功能的前方防撞輔助。此外，該車還標配了車道跟隨輔助 2。可選配的 ADAS 功能包括智能限速輔助、盲點防撞輔助、後方交叉交通警告、後方交叉交通防撞輔助，以及安全下車警告：當乘客下車時，若檢測到有其他車輛靠近，會發出警告。全新2027 Kia Seltos 2.0L及1.6T現已正式上市銷售，HEV車型預計於今年稍後上市。

Kia 2027 SELTOS 試駕體驗：

https://www.worldjournal.com/wj/story/121365/9671245?from=wj_catelistnews