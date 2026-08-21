AXH基金會 助華人家庭尋找適合養老照護資源

華人專業人士杭林春，創辦AgeX Health Foundation（AXH基金會，見圖）助力華人長者瞭解美國養老體系。

隨著美國華人人口逐漸老齡化，越來越多華人家庭開始面臨養老規劃、長期照護以及醫療福利申請等問題。然而，由於語言障礙、文化差異，以及美國養老與醫療體系相對複雜，許多華人長者及其家庭往往不知道如何尋找適合自己的照護資源。

近日，長期關注老年照護領域的專業人士杭林春（Linchun Hang）創辦AgeX Health Foundation（AXH基金會），希望透過公益教育、資源導航及社區宣導，協助更多華人長者及家庭瞭解美國的養老與長期照護體系，提升社區長者取得相關資訊與服務的機會。

AgeX Health Foundation是一項專注於老年照護協調與健康公平（Aging Care Coordination & Health Equity）的公益倡議，致力於協助有照護需求的長者，尤其是英語能力有限的移民 長者，更有效地瞭解及取得長期照護服務（Long-Term Services and Supports，LTSS）。

該基金會關注醫療服務、社區資源與長期照護體系之間的資訊銜接，並透過公益教育、資源導航及社區宣傳，協助長者與家屬瞭解自身需求，尋找適合的照護選擇。

杭林春表示，許多華人家庭在面對長者照護問題時，經常會產生許多疑問，例如：「老人需要什麼樣的住房？什麼時候應該考慮RCFE（Residential Care Facility for the Elderly）？如何瞭解Medi-Cal相關長期照護項目？哪些福利可以協助減輕家庭的照護負擔？」

這些問題往往因為語言及資訊取得不易而更加複雜，也讓不少家庭在真正需要照護服務時，才開始尋找相關資訊。

為了讓更多華人家庭能夠獲得準確、容易理解的養老資訊，AgeX Health Foundation透過官方網站 www.agexhealthfoundation.org，以及小紅書、微信等中文線上平臺，持續進行美國養老政策、醫療福利及社區資源的公益教育與資訊分享。

相關內容涵蓋老年公寓申請、Residential Care Facility for the Elderly（RCFE）、Medi-Cal長期照護項目，以及 Assisted Living Waiver（ALW）等重要資訊，協助華人長者及家庭逐步瞭解美國長期照護制度，並及早規劃未來的照護需求。

除了線上資訊分享，AgeX Health Foundation也不定期舉辦線上及線下公益講座，透過中文教育與社區交流，協助居民瞭解美國養老體系及相關福利，提升家庭進行長期照護規劃的能力。

杭林春具有醫學背景，並取得南加州大學（USC）老年學碩士學位。他曾參與美國長期照護相關工作，包括 Congregate Living Health Facility（CLHF）以及Adult Day Health Care／Community-Based Adult Services（ADHC／CBAS）等項目，長期接觸醫療需求較為複雜的長者，以及社區長期照護服務。

他表示：「很多老人真正缺少的，不只是單一的養老機構，而是在複雜的照護體系中，缺乏資訊連接與專業指導。未來，希望透過社區教育與資源協調，讓更多華人長者能夠在美國獲得更加公平、透明，也更符合自身需求的養老支持。」

隨著美國人口持續老齡化，社區養老、居家照護，以及符合不同文化與語言需求的長者服務日益受到重視。AgeX Health Foundation希望透過公益教育與資源連結，成為華人家庭與美國養老服務體系之間的重要橋樑，讓更多華人長者及家屬能夠及早瞭解資訊、做好規劃，並在需要時找到合適的照護資源。

該基金會聯絡方式：AgeX Health Foundation，Email：[email protected]

網站：www.agexhealthfoundation.org。