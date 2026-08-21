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段旭民針灸醫師口碑良好 逾20年臨床經驗

洛杉磯訊
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段旭民針灸醫師（Xumin Duan, L.Ac.）加州執照針灸師 Licens...
段旭民針灸醫師（Xumin Duan, L.Ac.）加州執照針灸師 Licensed Acupuncturist。

段旭民醫師（見圖）畢業於北京中醫藥大學中醫系。自幼受家庭中針灸醫師長輩影響，對中醫理論與針灸療法產生濃厚興趣，並逐步建立紮實的專業基礎。完成專業學習後，曾長期在中國中醫醫療體系中從事臨床工作，多年持續進行針灸診療與健康調理服務，累積二十餘年臨床經驗。

在臨床工作中，段醫師重視中醫「整體觀念」與「辨證論治」的理念。中醫認為人體健康與臟腑功能、氣血運行、生活作息以及壓力狀態等因素密切相關。因此在評估與調理過程中，除了關注局部症狀外，也會從整體角度觀察身體狀況，並依據每位患者的不同情況提供個別化的針灸調理建議。

多年臨床經驗中，段醫師常見並協助調理的健康問題包括：睡眠相關困擾：如長期失眠、睡眠品質不佳等、慢性疼痛問題：如頸椎、腰椎與關節疼痛、肩頸僵硬、頭痛等、神經性疼痛：如三叉神經痛、帶狀疱疹後神經痛等、消化系統不適：如慢性胃腸炎、胃部不適或消化功能失調、男性前列腺相關不適、女性更年期相關症狀、過敏相關問題：如鼻過敏或皮膚過敏等、中風後遺症，面癱。

針灸作為中醫的重要療法之一，已有長期歷史與臨床應用。其原理是透過刺激人體特定穴位，促進氣血運行並調整經絡功能，協助人體恢復自身調節能力。相較於僅針對局部症狀的處理，中醫更強調人體整體功能的協調與平衡。

在現代生活中，許多人因工作壓力大、作息不規律或長期疲勞，容易出現睡眠不佳、慢性疼痛或腸胃功能不穩定等問題。中醫理論常將這類狀態視為身體功能失衡的一種表現。透過適當的針灸調理，部分人可能在改善身體狀態與提升生活品質方面獲得幫助。（示意圖）

段醫師在臨床工作中重視與患者的溝通與評估，依據每位患者的健康狀況提供適合的針灸調理建議，並以專業、安全與耐心的態度提供醫療服務，逐漸累積不少患者的信任與良好口碑。

預約與聯絡方式：

電話：626-295-9570；Email：[email protected]

診所地址：17671 Irvine Blvd. #116 Tustin, CA 92780

診所網頁：https://www.dxmacupuncture.com/

示意圖。
示意圖。

精華 FAQ

  • 他畢業於北京中醫藥大學中醫系，並受家庭中針灸醫師影響而投入中醫領域；其後長期在中國中醫醫療體系從事臨床工作，累積20多年針灸與健康調理經驗。

  • 他重視中醫的整體觀念與辨證論治，除了看局部症狀，也會評估臟腑功能、氣血運行、作息與壓力狀態，再依個人情況提供較合適的針灸調理建議。

  • 文中提到他常協助調理睡眠不佳、慢性疼痛、神經性疼痛、消化不適、前列腺問題、更年期症狀、鼻過敏、皮膚過敏，以及中風後遺症和面癱等狀況。

中風

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