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民事訴訟 鄭博仁律師：調解非認輸 5機制省心力

洛杉磯訊
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隨著後疫情時代商業活動復甦，加州各級法院的案件積壓問題日益嚴峻，民事訴訟的平均審理週期持續拉長。對於企業主與一般民眾而言，動輒數年纏訟所耗費的金錢與精神成本，往往遠超訴訟標的本身。在此背景下，具備強制性與保密性的「調解」(Mediation)程序，正迅速成為洛杉磯乃至全加州最具效益的紛爭解決替代方案。然而，調解並非萬靈丹，何時該啟動、如何準備、以及其法律效力為何，皆涉及高度專業判斷。

身為前檢察官、司法調解員，現任資深審判出庭律師鄭博仁(Paul P. Cheng)，將在以下內容中梳理本次法律變革的核心內容，供民眾參酌。

在加州，民事訴訟不僅昂貴，更伴隨巨大壓力與時間成本。無論是商業合約糾紛、職場僱傭爭議、個人傷害索賠，或是鄰裡產權衝突，愈來愈多當事人選擇在步入法庭前，尋求更靈活且經濟的解決路徑。調解，正是其中最受歡迎的選項之一。

所謂調解，係指在一位受過專業訓練且中立之第三方（即調解員）協助下，爭議雙方透過自願性、保密性的協商，試圖達成彼此均可接受之解決方案。與法官或陪審團不同，調解員無權作出強制性判決，其角色在於「促進溝通」、「釐清爭點」，並引導雙方發掘潛在的交集空間。

鄭律師指出：「許多當事人誤以為調解是『認輸』的表現，事實上，在專業調解員引導下，雙方往往能找出比法院判決更具彈性、且更能維護商業關係的共識。調解不是投降，而是策略性的主動出擊。」

為使民眾正確運用此機制，鄭博仁律師歸納以下五項核心特質：

1)自願參與（除少數例外）：多數情況下，調解基於雙方合意。惟需注意，部分商業契約中明訂「先調解、後訴訟」之條款，或法院在案件管理會議中強烈建議當事人先行調解。

2)不具拘束力（直至達成協議）：調解員可提出建議方案，但除非雙方正式簽署和解協議，否則任何提議皆不具法律效力。

3)中立第三方：調解員須保持絕對中立，不得偏袒任一方，其職責在於評估雙方案件之優劣勢，而非充當裁判。

4)嚴格保密：此為調解最關鍵之優勢。調解過程中的陳述、讓步或和解要約，原則上不得於後續訴訟中作為證據使用，此制度設計旨在鼓勵當事人真誠且無所顧忌地溝通。

5)顯著節省成本與時間：相較於可能耗時數年的審判程序，多數案件可在單日調解會議中獲得實質解決，大幅節省律師費及時間成本。

鄭博仁律師說明，目前加州提供多元調解管道：

法院附設調解計畫：洛杉磯高等法院提供免費或低收費之調解服務，主要針對小額或特定類型爭議，旨在減輕法院負擔。

私人調解服務：具備更高彈性，可選擇特定時段或延長會議時間。私人調解員多由退休法官或資深出庭律師擔任，具備豐富實務經驗。

常見調解問答集(FAQ)

問：我可以在提起訴訟前就要求調解嗎？

答：可以。事實上，許多契約規定訴訟前必須先經過調解。提早調解有助於避免訴訟，並維持商務或個人關係。

問：調解通常需要多久時間？

答：取決於案件複雜度與雙方意願。法院附設調解可能僅需數小時，複雜商業案件之私人調解則可能耗費一整天甚至更長時間。

問：若調解失敗，我還能提告嗎？

答：當然可以。調解未果並不影響當事人後續提起訴訟之權利，且調解中之對話不會對訴訟造成不利影響。

問：調解過程中的討論會被用在法庭上嗎？

答：原則上不會。加州法律明訂調解程序之保密性，相關討論內容不得作為審判證據，此保障使雙方得以誠實評估風險。

問：若對方違反調解協議，該怎麼辦？

答：簽署後之調解協議等同於具有法律效力之契約。若一方不履行，另一方得向法院聲請強制執行該和解內容。

針對當前民眾對調解的迷思，鄭博仁律師進一步強調：「許多人以為調解員會『幫他們決定』結果，這是錯誤的。調解員的責任是『幫雙方看清鏡子裡的自己』——看清證據的強弱、訴訟的風險與代價。身為前檢察官，我看過太多因為意氣之爭而拒絕合理調解，最後在審判中付出更高代價的案例。專業的法律評估，永遠是調解前不可或缺的準備工作。」

調解並非一條「輕鬆」的路，而是一條「需要智慧與策略」的路。是否適合調解、何時切入調解、以及如何在調解中捍衛自身權益，均需仰賴對法律實務的深度理解。

鄭博仁律師擁有超過二十多年之豐富訴訟與調解實戰經驗，同時具備調停員及審判出庭律師之雙向視野。事務所勞工法部門是南加州獲獎極少數同時代理雇主與員工，且擁有豐富全流程審判經驗的律所。

*本文僅供一般法律資訊參考，不構成具體法律意見。每位客戶之情況不同，建議尋求正式法律諮詢。

聯繫電話：626.570.8888；電郵：[email protected]；網站：www.PPRCLaw.com

精華 FAQ

  • 因為調解能在中立第三方協助下，讓雙方以較低成本、較快速度尋找可接受方案，並可能維持合作關係，不必等到漫長審判才分勝負。

  • 可以。調解未達成協議，不會剝奪當事人後續訴訟權利；且調解中的陳述、讓步與談判內容，原則上也不會在法庭上作為不利證據。

  • 主要有2種：法院附設調解計畫，適合部分小額或特定案件；以及私人調解服務，彈性較高，常由退休法官或資深律師擔任調解員。

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