美加銀行限時高利定存 優利至9月底

美加銀行(MEGA BANK)現正特別推出限時高利定期存款(CD)優惠專案，提供六個月、九個月或一年定存優惠，存得越久，獲利越高，特別利率 截至2026年9月30日止，把握良機。

由前滙通銀行董事長兼執行長羅益華於2008年創辦的美加銀行(Mega Bank) ，在南加州 生根、茁壯成長至今，服務華人近20年，對顧客用心不變。美加銀行致力於支持南加州華人社區個人以及中小企業的信貸需求 。

以「服務到每家」為宗旨的美加銀行為一家提供全方位服務的社區銀行，主要項目包括極具競爭力的個人存儲產品、商業房地產 貸款、建築貸款、中小企業貸款，以及各項工商業貸款需求。透過聖蓋博總行（見圖）以及哈仙達岡、爾灣及阿凱迪亞三處實體分行的專業人員提供最具人情味以及高效率的銀行服務。

為了保證替社區提供更好的貢獻和服務，美加銀行也持續加強專業管理團隊和董事會的陣容。董事會於2020年隆重延攬新的President/CEO方雋(Julian Fong)重塑高階層管理團隊，全面提升銀行服務的品質與業務方針。

在2023年美國銀行業評估專家的芬尼利金融機構報告，特別授與美加銀行 「頂級卓越表現獎」，對美加銀行的董事會成員、高級管理團隊；以及全體員工表示最高讚賞。該評級不僅表彰了美加銀行在風險控制、資產品質和資本充足率等各方面的出色表現，更確立了該行為南加州華資企業和本地工商界提供穩健金融服務與支援的強大實力。

美加銀行董事會成員來自各行專業，熟悉銀行界華人需求，更對南加州社區的經濟發展和居民需求有深刻的研究，今年特選新董事長已於六月份就任，旨在強化董事會監督與治理實能，鞏固企業永續經營之基石。

美加銀行在華人匯集的四個城市都設有分行，有關詳情可電各分行：聖蓋博總行(245 W. Valley Blvd.)電話(626) 281-8228，哈仙達岡分行(17188 Colima Rd., #A)電話(626)839-6200，爾灣分行(3947 Irvine Blvd.)電話(949)262-1331，阿凱迪亞分行(1415 S. Baldwin Ave.)電話(626)445-8900，或直接上官網www.MegaBankusa.com瞭解詳情並申辦。