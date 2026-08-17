美國北京聯誼會十週年慶典暨第六屆領導團隊就職典禮隆重舉行

8月15日，美國北京聯誼會十週年慶典暨第六屆領導團隊就職典禮在安大略萬豪酒店隆重舉行。來自美國南加州及各地的500餘位嘉賓、鄉親、朋友歡聚一堂，共同見證美國北京聯誼會十年來的發展歷程，並迎來新一屆領導團隊正式履新。

慶典開幕式上，第五屆會長北奧將象徵責任與傳承的司母戊鼎鄭重交給第六屆會長馮燁。這莊嚴的交接，不僅意味著會長責任的傳承，更承載著一代代海外北京鄉親不變的鄉情與初心。從前輩創業耕耘到新一代接棒前行，變化的是領航者，不變的是守望相助、凝聚鄉情的共同使命。

會長馮燁致辭

在致詞中，會長馮燁表示，二十年前自己從北京來到洛杉磯求學，從未想到二十年後的今天能接過美國北京聯誼會會長的責任。他特別感謝歷屆前輩、理事、鄉親、朋友以及家人的信任與支持，並表示北京聯誼會不僅屬於北京人，更希望成為一個開放、包容、溫暖、互幫互助的平台。無論來自哪裡，只要熱愛北京、願意交朋友、願意幫助他人，都歡迎加入這個大家庭。

會長馮燁(右),理事容躍（左），向王明明頒發榮譽證書

馮燁表示，未來將繼續努力把北京聯誼會辦得更有溫度，讓老朋友常來、新朋友願意來，讓每一位來到這裡的人都能夠有所收穫，在海外感受到家的溫暖。

前會長北奧致辭

北奧在致詞中深情回顧了聯誼會十年來的發展。他表示，回望十年，最不該忘記的是那些曾經為北京聯誼會點亮一盞燈、貢獻一份力量的人。

他感謝創會會長許承武及創會前輩們點燃第一把火，也感謝申玉明會長、歷屆理事以及長期關心、支持和幫助北京聯誼會的各界朋友。他說，一個社團真正能夠留下的，並不是某一個人的名字，而是一群人共同做過的事和共同留下的記憶。

洛杉磯總領館僑務領事尚程，美國華人社團聯合會主席張勇、熊文勝，美國華人聯合總會會長楊逸凡等前來祝賀並致辭。慶典現場也收到了來自海內外多個僑團和社團組織的賀信。

會長馮燁 向創會會長許承武頒發榮譽證書

當晚演出精彩紛呈，來自南加州的藝人帶來精彩節目，為十週年慶典增添濃厚的文化氣息。備受關注的「北京聯誼會男模天團」由前幾任的會長及幹部組成，氣場十足，將晚會氣氛推向高潮。

十年薪火相傳，十年初心不改。隨著新領導團隊正式接棒，美國北京聯誼會也開啟新的發展篇章。與會嘉賓紛紛表示，期待在馮燁會長及新一屆領導團隊帶領下，在全體理事、會員和社會各界朋友的共同支持下，北京聯誼會繼續凝聚鄉情、傳承文化、服務鄉親，攜手共築溫暖和諧的海外家園。