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階進慈善基金會 8月23日免費多項義診

洛杉磯訊
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為提供社區居民更多便利且實用的醫療資源，WEALTH BY HEALTH FOUNDATION（階進慈善基金會）將於8月23日（星期日）上午9時至下午4時，在柔斯密社區服務中心(3936 Muscatel Ave., Rosemead)舉辦「免費健康義診活動」，現場提供牙科、眼科、中醫、西醫及疫苗接種等多項免費健康服務，部分西醫專科則採事先預約制。

此次義診涵蓋多項民眾日常最需要的醫療服務。牙科服務包括洗牙、補牙及拔牙；中醫服務提供針灸、推拿及拔罐；眼科服務則包括眼科檢查及免費配鏡，每人每年限一副處方眼鏡；西醫服務提供內科檢查，協助民眾了解自身健康狀況。

活動當天亦提供免費成人流感疫苗及兒童疫苗接種服務。兒童疫苗項目包括流感、COVID-19、DTaP、Tdap、HPV、MMR、RSV等多種疫苗，實際提供項目將依現場供應及相關資格規定而定。

除現場排隊服務(Walk-ins)外，基金會也安排心臟科、泌尿科、腫瘤科及小兒科等西醫專科服務。專科義診僅限事先預約，有需要的民眾請提前洽詢及預約，電話1-888-996-9985，更多詳情可至他們的網站wealthbyhealth.org。

主辦單位提醒，每位病人僅可登記一項服務，並須於服務當天出示政府核發、附有照片的有效身分證明文件。各項醫療服務將視現場人力、資源及實際情況而定，可能有所調整，恕不另行提前通知。WEALTH BY HEALTH FOUNDATION保留拒絕提供服務的權利。

基金會表示，此次免費義診以提供實際治療及醫療服務為優先，因此恕不接受僅尋求第二醫療意見的患者。透過集中提供牙科、眼科、中西醫及疫苗等不同醫療資源，希望讓更多有需要的居民能夠及時獲得基本健康照護，也鼓勵民眾重視預防保健及定期健康檢查。

階進慈善基金會表示，自2016年成立以來，始終秉持「人人享有優質醫療服務」的理念，長期服務低收入、無保險或保險不足家庭，透過醫療援助、教育獎助、社區支持及資源轉介等多元服務，協助居民面對健康、法律及移民等生活挑戰，致力打造更健康、更有關懷的社區。

精華 FAQ

  • 活動將於8月23日星期日上午9時至下午4時，在柔斯密社區服務中心舉行，地址是3936 Muscatel Ave., Rosemead，方便社區居民前往接受免費醫療服務。

  • 義診包含牙科、眼科、中醫、西醫及疫苗接種；牙科有洗牙、補牙、拔牙，眼科可檢查並免費配鏡，另提供成人流感與多種兒童疫苗。

  • 每位病人僅可登記一項服務，且須出示政府核發附照片的有效身分證明；部分西醫專科必須事先預約，主辦方也會依現場資源調整服務內容。

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