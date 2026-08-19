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美國貝佳天然藥業參加NBJ營養商業峰會

洛杉磯訊
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美國貝佳天然藥業(Best in Nature)高階主管，近日受邀參加美國營養商業峰會（Nutrition Business Journal Summit，簡稱NBJ Summit），與來自美國及全球營養保健產業的業界人士交流，聚焦人工智能(AI)、個人化營養、產品研發創新及美國膳食補充品法規等議題，掌握全球健康產業最新發展趨勢。

NBJ Summit（見圖）是北美營養保健產業重要的專業交流平台之一，今年約有400位業界代表參加，與會人士來自膳食補充品、功能性食品及營養健康等領域，包括美國及全球主要健康品牌的企業高階主管，共同就產業發展、科研創新、消費市場及法規政策等議題進行討論。

本屆峰會其中一項焦點為人工智能在健康產業的應用。與會專家指出，AI正逐步改變營養健康產業的發展模式，除了可透過整合個人健康數據，協助提供更具個人化的營養資訊，也有望提升產品研發效率，縮短新配方及產品從研發到市場的時間。

此外，社群媒體及直播電商的快速發展，也正在改變消費者接觸、了解及選購營養保健產品的方式。業界認為，數位行銷與新型態銷售渠道持續擴大，將為營養健康產業帶來新的市場機會，同時也對品牌內容、產品資訊透明度及消費者溝通方式提出更高要求。

在法規方面，峰會亦針對美國膳食補充品產業的監管環境進行討論。美國食品暨藥物管理局(FDA)目前依據「膳食補充品健康與教育法案」(DSHEA)對膳食補充品產業進行相關監管，而未來法規及政策的變化，仍將是影響產業產品創新、市場發展及企業經營的重要因素。

美國貝佳天然藥業表示，參加NBJ Summit不僅有助於掌握國際最新科學研究成果與產業趨勢，也進一步了解消費者需求及未來市場方向，也將持續關注全球健康產業的發展，堅持以科學研究為基礎，嚴格把控產品品質，致力於為消費者提供更安全、優質且符合現代健康需求的天然營養保健產品。

該公司的產品符合美國GMP標準，FDA規範，可登入www.1688best.com或電北美免費電話1-888-902-1688或909-839-2880查詢產品優惠詳情。

精華 FAQ

  • 該公司高階主管受邀參加美國營養商業峰會NBJ Summit，與美國及全球營養保健產業人士交流，了解最新科學研究、產業發展與市場方向。

  • 峰會焦點包括人工智能在健康產業的應用、個人化營養、產品研發創新，以及美國膳食補充品法規，並延伸討論消費市場與數位行銷變化。

  • 公司表示將持續關注全球健康產業趨勢，並以科學研究為基礎、嚴格把控品質，提供更安全、優質且符合現代健康需求的天然營養保健產品。

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