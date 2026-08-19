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財規專家 8/27.28線上講座談重稅下退休解套之道

洛杉磯訊
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美國是全球有名的高稅賦國家，如何和國稅局博奕下棋，在已知的稅法架構下，透過提前佈局，衍用高端的信託工具和靈活的金融工具，規劃部署才有機會為自己未來的退休謀出路，給後代子孫留下有所依的財富靠山，同時有效地緩解第一代和數代的稅務問題。自己也能輕鬆自在享受退休生活。

Ameriprise兩位財務規劃師蔣志恒，周美懿各執業超過三十年，累積的經驗不僅瞭解客戶所關心的稅務問題，和未來的日子中將會面臨的挑戰。他們會從這些難題中，將客戶未來十年二十年甚至乎三十年後的目標，回推到今天來鎖定從今天開始的規劃方向，然後決定今天需要做的計劃及方案。蔣先生會從鞏固退休收入出發，打破傳統觀念，採用嶄新的投資順序及輕重，來達到退休無憂的目的。一般人沒有規劃好一個固定退休收入，儘管資產夠高，也會不安心提早把資產花掉或者給出去，同時常常會有內咎感把下一代的繼承花掉了。如果透過規劃，把退休收入安排好，也能提高生活質素，儘情享受退休人生。做好了以上的準備就可以著手無憂無慮地把辛苦經營的資產提早轉移給後代。不但輕鬆減低日後的稅賦，父母也能見證子女，並影響其對財富的正確觀念，子女更會感謝父母提早改善他們的人生。

8/27,28線上講座：從未上過稅的IRA，未經規劃將成為日後雙重課稅的資產。如何用來支付免稅長期護理及給日後子女免稅繼承。美國歷史上富人如何將財富世代傳承下去而避掉日後所有遺產稅。世代信託是必須要懂得的竅門。 無論資產有多少，最重要是要有足夠固定收入才可以安心退休。講座會提出重整投資選擇，重點及順序來確保退休無憂的夢想。如何找出最優選的長期護理計劃，解決大家關心日後這方面的支出。另邀請Alkeon公司VP John Blau解說ACAP Strategic Fund、深入探討ACAP戰略基金(ACAP Strategic Fund)及其多空股票策略(Long-Short Equity Approach)。該策略旨在整個投資週期中，同時透過投資組合的做多(Long)與做空(Short)兩端來獲取收益。回顧典型的投資組合建構範例，並討論該策略在當前市場環境中脫穎而出的關鍵優勢。

第一場：8/27星期四 3:00pm-5:00pm PDT、第二場：8/28星期五12:00pm–2:00pm PDT

截止日期8/26星期三4pm PDT；報名電子郵箱：[email protected]

將通過電子郵件方式確認訂位。此兩場教育講座無須付費。主辦人保留拒絕的權利。

精華 FAQ

  • 講座主軸是高稅環境下的退休解套與財富傳承，內容涵蓋IRA稅務安排、固定退休收入、世代信託、長期護理規劃，以及如何降低未來稅負。

  • 蔣志恒與周美懿都擁有超過30年經驗，會把客戶10年、20年甚至30年的目標回推到今天，協助鎖定規劃方向，並設計退休收入、投資順序與資產轉移方案。

  • 除退休與稅務主題外，講座也邀請Alkeon公司VP John Blau說明ACAP Strategic Fund，重點在其多空股票策略，討論如何在不同市場環境中透過做多與做空來尋求收益。

國稅局 退休

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