不報稅可以嗎？可主動申報？諮詢佳財會計師事務所

如果收入沒有超過報稅 門檻，2026年單身為$16,100、夫妻合報為$32,200，可以選擇不申報。雖然可以不報稅，卻還是有主動申報者，Tony Wang會計師回應：「原因很簡單，可能有錢可以拿回來。」

Tony Wang會計師表示，有些收入在真正拿到手之前，政府就已經先把所得稅扣走了，在這種情況下，如果符合申報條件，透過報稅就有機會把多扣的稅金退回來。因此，不妨先看看自己是不是屬於此種情況，該拿回來的錢，千萬別無條件送給了政府。

此外，如果過去一直都有報稅，突然某一年停止申報，政府的系統有時候可能會注意到此類「報稅斷層」，甚至會要求說明平常生活費的來源。Tony Wang會計師指出，其實不用太緊張，只要能合理解釋資金來源，通常問題不大。不過，如果希望避免突然出現報稅紀錄中斷的情況，即使沒有報稅義務，繼續申報也是一個可以考慮的選擇。

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