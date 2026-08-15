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不報稅可以嗎？可主動申報？諮詢佳財會計師事務所

洛杉磯訊
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如果收入沒有超過報稅門檻，2026年單身為$16,100、夫妻合報為$32,200，可以選擇不申報。雖然可以不報稅，卻還是有主動申報者，Tony Wang會計師回應：「原因很簡單，可能有錢可以拿回來。」

Tony Wang會計師表示，有些收入在真正拿到手之前，政府就已經先把所得稅扣走了，在這種情況下，如果符合申報條件，透過報稅就有機會把多扣的稅金退回來。因此，不妨先看看自己是不是屬於此種情況，該拿回來的錢，千萬別無條件送給了政府。

此外，如果過去一直都有報稅，突然某一年停止申報，政府的系統有時候可能會注意到此類「報稅斷層」，甚至會要求說明平常生活費的來源。Tony Wang會計師指出，其實不用太緊張，只要能合理解釋資金來源，通常問題不大。不過，如果希望避免突然出現報稅紀錄中斷的情況，即使沒有報稅義務，繼續申報也是一個可以考慮的選擇。

有關報稅問題，或諮詢其他稅務規劃及專業建議，可聯絡 ( 626 ) 810-6788 ，佳財會計師事務所地址：17700 Castleton St. #515, City of Industry, CA 91748，網址www.UStax1.com。

精華 FAQ

  • 可以。文中指出，單身收入未超過 16,100 美元、夫妻合報未超過 32,200 美元者，通常可選擇不申報，但仍可依個人狀況考慮主動報稅。

  • 因為有些收入在入帳前已被先扣稅，若符合申報條件，就可能透過報稅把多扣的稅金退回來，所以主動申報有機會拿回錢。

  • 若過去都有報稅卻突然停報，系統可能注意到斷層並要求說明生活費來源；只要能合理交代資金來源，通常問題不大，想保留紀錄也可繼續申報。

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