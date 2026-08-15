加州政府補助低收戶10吋平板電腦

加州 政府的平板電腦補助現已推出。如果上次沒拿到平板電腦補貼，現在就是機會。如果符合資格，將獲得一台附帶補貼的10吋平板電腦，以及每月免費的6GB流量。此外，還將獲得免費國際通話服務，涵蓋中國大陸、香港、台灣、越南 及其他200個國家和地區。

加州政府為低收入 居民提供平板電腦補助，由於資金有限，如有意申領，請立即申請。獲得資格有兩種途徑：收入狀況和參與社會福利項目。如果申請者或家中的其他人參加了這些符合條件的公共援助計劃中的任何一項，就有資格獲得平板電腦特別補貼：

1.有醫療卡MedCal白卡。2.有參加低收入家庭能源援助計劃(LIHEAP)。3.有聯邦政府補助(SSI) 。4.有聯邦公共住房援助或第8節。5.有加州聯邦食品券或補充營養援助計劃(EBT) 。6.婦女，嬰兒和兒童營養補助計劃(WIC)。7.國立學校午餐計劃(NSL)。

如果家庭沒有參加公共援助計劃但是年度總收入等於或低於這些年收入限額，就有資格獲得平板電腦特別補貼：個人年收入低於$24600。個人年收入低於$33300。個人年收入低於$42100。個人年收入低於$50800。每位附加人員$8700。

提醒申請人注意：1.加州政府要求使用者每月最少使用平板電腦一次，否則可能被取消資格。2.政府條例規定這個福利每人限於一個。3.如果申請本人已經申請了家裡低收入座機電話，而現在再申請平板電腦特別補貼，家裡座機電話將會沒有優惠並調整提升到普通正常的價格月費。

申請時需攜帶的證件：醫療白卡MedCal正本或其他公共援助計劃正本、加州ID身份證正本，工卡，如果沒有白卡，請攜帶老人金(SSA)每年收入信福利聲明或者納稅申請表。

請到以下地點申請辦理：ALHAMBRA: 1413 E VALLEY BL, 626-281-8888, ALHAMBRA護照照片（168超市旁） 。

MONTEREY PARK: 423 N. ATLANTIC BL #103, MONTEREY PARK CA 91754 626-234-8282, 626-458-0689世界書局、大中華超市旁。

ORANGE COUNTY: 9637 #B, BOLSA AVE, SUITE B, WESTMINSTER, 626-423-9989（BETWEEN BROOKHURST AND BUSHARD, T & K FOOD MARKET旁）。

SAN GABRIEL: 608 E VALLEY BL, #D, SAN GABRIEL, 626-280-6088，世界書局、順發超市旁。

SAN GABRIEL: 1617 S. DEL MAR AVE #B, SAN GABRIEL, 626-872-2306, CELL 626-366-9991富通通訊。