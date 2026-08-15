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美亞婦聯10月22~31日2026交流考察團 感受中華文化

洛杉磯
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為促進國際文化交流、深化海外華人與祖籍地的聯繫，美亞婦聯文化促進會(American Asian Women Association)將於2026年10月22日至31日舉辦「2026文化交流考察團」，前往廣州、佛山、潮州、長沙及鳳凰古城，展開為期10天9夜的深度文化之旅，以「深化友誼、文化互鑑、攜手同行」為主題，透過參訪、交流、美食及文化體驗，感受中華文化的深厚底蘊。

主辦單位表示，本次考察團精心規劃兼具文化、人文、商談與觀光特色的行程，全程安排高規格接待，每人1,399美元（雙人房），包含中國境內住宿、交通、餐食、景點及演出門票，讓團員輕鬆享受高品質旅遊服務。集合地點在廣州白雲機塲，如有需要，可為團員代訂往返國際機票

考察團首站抵達廣州，將獲當地婦聯的歡迎宴接待，與政商名人交流，並走訪廣州塔、陳家祠、黃埔風華博物館等知名景點，深入了解嶺南文化與城市發展；隨後前往歷史文化名城佛山，參觀佛山祖廟，感受嶺南建築藝術與武術文化，並安排參訪大型香雲沙服飾企業，體驗專業伸展台走秀，在時尚與文化中留下回憶。

行程中也將深度探索潮州古城，走訪世界知名的廣濟橋、牌坊街等歷史古蹟，品嚐道地潮州小吃、潮式火鍋及私房菜等特色料理，感受「世界美食之都」的飲食文化魅力。

接著轉往湖南長沙，遊覽嶽麓山、橘子洲及熱鬧的坡子街，並前往占地廣大的西湖樓莊園，體驗中國傳統建築、非遺文化、湖湘民俗與特色美食，深入認識湖南的人文風情。

旅程壓軸則安排兩天一夜深度漫遊鳳凰古城，搭船欣賞沱江兩岸古色古香的吊腳樓，換上苗族傳統服飾拍照留念，並參與民族歌舞晚會、篝火聯歡及民俗表演，近距離感受苗族、土家族獨具特色的民族文化，為整趟文化之旅畫下精彩的句點。

本次活動另一大亮點，是特別邀請形體老師曹美麗（見圖）隨團參加活動，不僅分享儀態美學與訓練，更安排造型體驗，讓團員在旅行中提升自信與氣質，增添旅程豐富性。

美亞婦聯文化促進會表示，這是該會自2018年創會以來，第一次組織外訪活動，希望藉由此次交流，促進海外僑胞與中國各地文化、藝術及民間團體互動，拓展國際視野，深化彼此情誼及搭建商業管道聯通，成為連結世界的重要橋樑。這不僅是一次旅遊的體驗，也是人文質素的提昇，機會難得。

即日起受理報名，報名截止日期為2026年8月30日，名額有限，額滿為止。洽詢電話：415-891-4862；電子郵件[email protected]

精華 FAQ

  • 活動訂於2026年10月22日至31日舉行，為期10天9夜，主題為「深化友誼、文化互鑑、攜手同行」，希望讓團員在旅程中深入感受中華文化。

  • 行程包括廣州、佛山、潮州、長沙及鳳凰古城，將參觀廣州塔、陳家祠、佛山祖廟、廣濟橋、嶽麓山與沱江吊腳樓等景點，兼具人文與觀光特色。

  • 每人費用為1,399美元（雙人房），含中國境內住宿、交通、餐食等；報名至2026年8月30日截止。亮點還包括曹美麗隨團教授儀態美學與造型體驗。

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