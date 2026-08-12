任賢齊《齊跡》2026世界巡迴演唱會洛杉磯站 9月12日晚間8時唱進 Yaamava’ Theater 經典金曲陪歌迷重溫青春回憶

「每個人心中，都有一首任賢齊的歌。」

台灣知名歌手、演員及音樂創作人任賢齊（Richie Jen）將於9月12日晚間8時，帶著《齊跡》2026世界巡迴演唱會來到南加州，於 Yaamava’ Resort & Casino at San Manuel 的 Yaamava’ Theater 隆重開唱，與洛杉磯及南加州歌迷相聚。

出道多年的任賢齊，陪伴許多華語歌迷走過青春歲月。從《心太軟》、《對面的女孩看過來》、《傷心太平洋》、《春天花會開》、《很受傷》、《天涯》、《花太香》、《我是一隻魚》到《依靠》，一首首耳熟能詳的歌曲，不分年齡，許多歌迷都能跟著旋律朗朗上口。

其中，《心太軟》讓任賢齊迅速走紅，成為華語樂壇極具代表性的歌手；《對面的女孩看過來》更成為傳唱度極高的經典作品。而《傷心太平洋》、《天涯》、《花太香》等歌曲，也成為許多歌迷心中的經典回憶。任賢齊在歌唱事業之外，也跨足電影及電視演出，展現多元的演藝才華。

經典金曲加上親切互動 打造難忘演唱會夜晚

任賢齊最大的魅力之一，就是親切、陽光、沒有距離感。無論是在舞臺上演唱經典情歌，或與現場歌迷互動，都能營造出輕鬆而溫暖的氣氛。熟悉的旋律一響起，往往能讓全場歌迷一起大合唱，沉浸在音樂帶來的感動與回憶之中。

此次《齊跡》2026世界巡迴演唱會洛杉磯站，再度於 Yaamava’ Theater 舉行。Yaamava’ Theater 擁有約2,500個座位，提供專業的音響、燈光及舞臺設備，長期邀請國際及華人知名藝人登臺演出，讓歌迷可以在舒適的環境中近距離感受現場音樂的魅力。

看演唱會之外 享受Yaamava’度假體驗

除了欣賞演唱會，歌迷也可以將此次行程安排成一趟休閒度假之旅。Yaamava’ Resort & Casino 位於 Highland，距離洛杉磯市中心約70英里，提供飯店住宿、餐飲、購物、水療及現場娛樂等多元設施。官方資料顯示，Yaamava’擁有超過7,500台老虎機、150多張桌上遊戲，以及5個高注額遊戲區，是西岸規模最大的娛樂及博彩度假目的地之一。

Yaamava’近年也持續獲得多項業界及讀者評選肯定，包括獲選為 2025 USA TODAY 10Best Readers’ Choice Awards「Best Casino Outside of Las Vegas」，展現其在娛樂、餐飲及度假體驗上的特色。

演唱會前品味 The Pines Modern Steakhouse

想讓演唱會之夜更加完整，歌迷也可以提前安排晚餐。Yaamava’內的 The Pines Modern Steakhouse 是高級牛排餐廳，適合在演唱會前享用晚餐。從海鮮前菜、精選牛排到精緻甜點，都能為這趟音樂之旅增添一份悠閒與浪漫的用餐體驗。

無論是與家人、朋友相約，或是安排一個特別的約會，先享用晚餐，再前往 Yaamava’ Theater 欣賞任賢齊演唱會，都是值得期待的夜晚。

對於洛杉磯及南加州居民而言，不必遠赴拉斯維加斯，也能在距離洛杉磯市中心約70英里的 Yaamava’ Resort & Casino，享受大型現場演唱會與完整的度假娛樂體驗。

任賢齊《齊跡》2026世界巡迴演唱會洛杉磯站

演出日期： 2026年9月12日

演出時間： 晚間8時

演出地點： Yaamava’ Resort & Casino at San Manuel Yaamava’ Theater

地址： 777 San Manuel Blvd., Highland, CA 92346

更多兩岸三地及國際知名歌手的演出資訊，可至 Yaamava’ Resort & Casino 官方網站 查詢。Yaamava’ 官方資料顯示，進入賭場須年滿21歲。