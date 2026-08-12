首屆2026 WORLD ROBOT CONTEST美國錦標賽在爾灣落幕

8月8日，2026 WORLD ROBOT CONTEST，USA CHAMPIONSHIPS，2026世界機器人大賽/美國錦標賽頒獎典禮，於Irvine隆重落幕。本次大賽由Light of Life Union生命微光公益聯盟 授權承辦。本屆美國錦標賽由中國電子學會、 Brain Co強腦科技、國際神經科學教育協會主辦，Irvine市政府、Walnut市政府、West Covina市政府、旅美科技協會洛杉磯分會、南加州高校聯盟基金會、北美中華文化促進會加州分會 等共同支持協辦。

爾灣市議員劉令淳為獲勝學生頒獎

世界機器人大賽（WRC ）創立於2015年，已成功舉辦10屆，吸引來自20多個國家，近20萬名參賽者。 WRC 不斷完善流程，豐富內容，已發展成爲一項深遠影響的專業賽事，並經常被譽爲機器人的「奧運會」。從2020年至2026年， Neuro Master 組織了500多場與比賽相關的活動和輔導課程。遍及100多個城市。參賽隊伍超過5萬，現場觀眾超過10萬餘人，在缐觀眾超過50萬人。

生命微光公益聯盟創始人鄭清清頒獎

https://www.youtube.com/watch?v=Eh2-_AceSXE

本次參賽的學生從 K-12年級 ，參賽的設計旨在為每位學生提供公平、精彩且富有教育意義的體驗。無論其先前的科學知識基礎如何，學生接受腦機接口技術的理論到實務運用，掌握如何有效使用BCI頭戴設備、培養學生的專注力挑戰，參賽者須透過團隊配合完成比賽任務。

本次頒獎典禮上，爾灣市議員劉令淳，核桃市長 伍立倫代表、西科維納市長Letty Lopez-Viado代表 Angle Chu，高校聯盟教育基金會主席張鳴，旅美科技協會洛杉磯分會秘書長馮浩、富蘭克林基金會代表Grace Yu, 北美中華促進會加州分會秘書長Carrie Li,善澤律師事務所周家樂 ,MMG家族辦公室CEO Austin Wang 等致辭，並向冠亞季軍獲勝者頒發獎杯及證書。

生命微光公益聯盟創始人鄭清清頒獎

https://www.youtube.com/watch?v=Vqe9ckRXlqw

Light of Life Union生命微光公益聯盟創始人鄭清清在接受采訪時表示，很榮幸代表Light of Life Union承辦2026美國錦標賽賽事，祝賀選手們取得的優異成績。本次盛會，獲得了主辦單位、爾灣市政府的大力支持，還有在加州科教和文化教育領域多家影響力巨大的非營利組織協會的大力支持。

她表示，本著促進青少年的科技教育及發展增強國際文化交流，讓更多的學生參與，展示青少年們的創意，並把科技向善的理念在新一代中傳承發揚。期待 WRC 美國錦標賽不斷成長，讓更多熱愛科技、人工智慧與機器人創新的青少年走上這個舞台，在挑戰中學習，在競技中成長，在創新中看見未來！

生命微光公益聯盟副秘書長Angela Wang

https://www.youtube.com/watch?v=LZsjkAkhljc

Light of Life Union生命微光公益聯盟副秘書長Angela Wang在接受采訪時表示，本次活動是首屆世界機器人大賽其中的一項主要賽事，腦科學人工智慧 「腦機接口」賽項 。大賽參加的選手，有來自美國各年齡層從小學到高中，以及中國的選手。這場大賽特別的意義在於它是“美國首屆”，給美國的孩子們真實的接觸學習到非侵入式「腦機接口」這項科技。

她强調，目前在這個領域有Elon Musk公司侵入性的腦機介面技術。而我們是非侵入性腦機接口，讓孩子們透過學習和體驗，思考其中的原理和創新。期待通過這一個大賽的平台，讓孩子們體驗“科技改變生活”，他們將是人工智慧世界未來的主力軍。作為承辦方很榮幸，也希望這是一個美好的開始，以後還將繼續為加州各級賽項做出更多的努力。

Light of Life Union生命微光公益聯盟 (LOLU)，總部位於加州爾灣的501(c)(3)非營利組織。致力於以下幾項社區服務：建構科技與情感融合、促進華裔社區交流、關懷特殊兒童群體、支持女性獨立成長、倡導動物和環境保護。包括最新的本次比賽倡議：通過教育、慈悲和創新賦能社區，WRC BrainAI錦標賽將腦科學帶給加州青少年!