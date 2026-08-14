阿市華埠服務社區健康中心 歷史主題壁畫揭幕

為提升社區美學、保存地方歷史，華埠 服務中心（Chinatown Service Center，簡稱CSC）於8月8日位阿罕布拉市的CSC社區健康中心外牆，舉行大型「歷史主題壁畫」揭幕儀式（見圖）。

華埠服務中總裁暨執行長伍競群(Peter Ng)表示，歷史必須被保存與傳承，讓下一代了解社區一路走來的發展，他歡迎民眾帶著孩子參觀壁畫，從藝術作品中，認識阿罕布拉市的過去與城市變遷。這幅由知名視覺藝術家Kerne Erickson創作的作品，歷經近一年討論與籌備、耗時兩個月完成，以復古畫風呈現阿罕布拉不同時期的城市景觀，吸引逾50位社區人士及嘉賓到場支持。

聯邦眾議員 趙美心(Judy Chu)表示，這場揭幕活動不僅是藝術作品的展示，更是向阿罕布拉市歷史致敬，並共同迎向城市更美好的未來。她指出，華埠服務中心 在壁畫設計過程中邀請地方居民參與討論，使作品不只是藝術創作，也成為記錄社區歷史、傳承地方文化的重要媒介，希望進一步激發年輕世代認識家鄉歷史。

加州眾議員方樹強(Mike Fong)表示，在現今高度數位化的時代，華埠服務中心選擇以手繪壁畫方式呈現城市故事，別具意義。阿罕布拉市市議員Katherine Lee則感謝社區民眾踴躍參與，並肯定華埠服務中心長期舉辦醫療博覽會等免費社區活動，持續為居民提供服務。

此次壁畫創作並獲得阿罕布拉歷史學會(Alhambra Historical Society)等單位協助，將許多珍貴的城市記憶重新呈現在畫面中。作品涵蓋Midwick鄉村俱樂部、庇里牛斯城堡、阿罕布拉機場、阿罕布拉飯店、主街建築群、阿罕布拉時鐘，以及歷史民宅與林蔭街道等代表性景觀，部分建築至今仍保存，另一些則已隨城市發展消失。

值得一提的是，美國知名插畫家Norman Rockwell過去也曾居住於阿罕布拉市，其身影亦被納入壁畫。此外，火車、電車、汽車、歷史悠久的Fosselman's冰淇淋貨車及不同時期的居民人物，均成為畫作元素，呈現阿罕布拉市豐富多元的歷史面貌。

伍競群同時宣布，華埠服務中心的社區健康中心近期獲衛生資源暨服務管理局(Health Resources and Services Administration)頒發「2026年醫療中心品質領導者金獎」，肯定其醫療服務品質。華埠服務中心未來將持續結合醫療、社區服務與文化活動，為居民提供更完整的服務。華埠服務中心的社區健康中心(CSC Health Center)位於726 E. Main Street, Suite B, Alhambra, CA 91801。