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暢小平婚姻介紹中心 8.22每人50元 七夕情人節單身派對

洛杉磯訊
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有40年之久的Cindy's Singles暢小平婚姻介紹中心，將於8月22日週六晚7時開始，舉辦一場中國七夕情人節單身派對，每人50元，前15名女士，優惠價40元。地點在700 S. Almansor St., Alhambra 91801。有興趣前來參加此次的大型活動，可聯繫Cindy 818-355-0318。

擴大交友圈，想結識在南加州聖地牙哥及Las Vegas各地優質中美單身朋友，可參加Cindy's Singles暢小平中美單身婚姻介紹中心，用心、信譽好，獲得會員的認同，策劃此次的中美相親大型餐舞會，氣氛溫馨。

當天精心佈置了羅曼蒂克的豪華Ballroom Room，內有大舞池，Top DJ，絢麗燈光秀，歡樂氣氛愉快自然。如需一對一介紹，可聯繫Cindy。

Cindy's Singles暢小平中美單身婚姻介紹中心地址：245 E. Main St., #105 Alhambra, CA 91801，微信：Cindy's Singles，網站：www.Cindys-Singles.com。

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