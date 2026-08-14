南加最嗨中秋派對 美食市集、看露天電影

南加 州最熱鬧的嗨中秋 嘉年華再度回歸！由世界日報洛杉磯社與天普 市政府共同主辦的「2026嗨中秋嘉年華」，將於9月19日（六）及9月20日（日）兩天，在天普市公園(Temple City Park)熱鬧開跑。現場集結多家特色餐飲攤商與人氣商家，並規劃驚喜大抽獎和免費月餅發放等環節，邀請所有民眾ㄧ同歡度中秋。

今年活動現場攤位豐富多元，從道地家鄉味小吃、時下當紅網美飲品，到充滿創意的手作小物與生活選品，應有盡有。民眾可以悠閒漫步市集，邊逛邊嚐，感受濃厚的節慶氣氛與熱鬧人情味。

活動主舞台將安排全天候精彩節目，包括精采絕倫的武術及舞蹈表演，以及現場樂團演出炒熱氣氛。除了精彩節目，主辦單位更準備驚喜大抽獎與免費月餅分享，讓現場民眾逛市集、看表演之餘也能滿載而歸。

活動首日晚間，公園將搖身一變成為浪漫的露天電影院，邀請所有民眾與家人共度美好夜晚。沒有華麗包廂座席，卻有滿滿的人情味與中秋團圓的溫度，當燈光漸暗、星光點點，笑聲與美食香氣交織，打造專屬嗨中秋的難忘回憶。

「嗨中秋嘉年華」多年來已成為南加州華人社區不可或缺的年度盛事。今年攤位招商已正式啟動，名額有限、額滿為止，歡迎商家把握機會，共同打造這場屬於中秋夜的熱鬧市集。

活動地點：5939 Golden West Avenue, Temple City, CA 91780

諮詢熱線：323-268-4982分機600