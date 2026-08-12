方見堯律師 8月22日聖市遺產規畫法律免費講座

方見堯律師於8月22日（週六），在聖蓋博市希爾頓酒店舉辦「免費法律講座」，國語講座在上午10時30分、粵語講座在下午2時30分舉行，有意參加可電626-289-8299報名，額滿即止。

方見堯律師事務所表示，億萬富豪遺產 陷法律風波，謝家華 案例凸顯財富傳承規劃重要性。科技創業家、Zappos前執行長謝家華(Tony Hsieh)生前創業有成，身後卻因遺產規劃不足，引發一連串法律爭議，這宗涉及數億美元資產的遺產風波，再度凸顯高淨值人士及企業主及早做好遺產規劃的重要性。

謝家華曾帶領網路鞋商Zappos快速成長，並於2009年由亞馬遜(Amazon)以約12億美元收購。謝家華2020年去世時留下的資產估計約8億4000萬美元。而他並未留下完整且明確的遺囑或信託安排，使龐大遺產進入遺產認證(Probate)程序，並陸續面臨多項債權及訴訟主張。

其中最受關注的是謝家華生前留下的大量便利貼。據報導他位於猶他州的住所內貼有數千張便利貼，內容涉及個人想法、計畫及部分財務安排。部分與謝家華有往來的人士，據此主張雙方曾達成具有法律效力的協議，並向遺產提出巨額索賠。

例如友人Mark Evensyold據稱依據一張謝家華簽署的便利貼，主張謝同意支付每年45萬美元薪酬，並給予其拉斯維加斯一家餐廳20%的股份，進而提出約3000萬美元索賠。另有財務顧問Tony Lee聲稱謝家華欠款750萬美元；前私人助理Mimi Pham則提出總額超過1.3億美元的債權索賠。

謝家華家人則對部分索賠提出質疑，認為他生命最後階段受到酒精及藥物影響，精神狀況不穩定，因此相關便利貼是否構成具有法律效力的契約，成為遺產訴訟中的爭議焦點。遺產進入法院程序後，除可能面臨稅務負擔，也會產生律師費、法院費及遺產管理等成本，訴訟若延續多年，資產更可能因時間與法律費用而持續消耗。

方律師免費法律講座地點Hilton San Gabriel，地址225 W. Valley Blvd., San Gabriel, CA，另方見堯律師事務所地址在407 W. Valley Blvd., Unit 3, Alhambra, CA（與四街交界），網址www.fonglawusa.com。