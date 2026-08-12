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黃道益活絡油 連續3年獲香港銷量冠軍

紐約訊
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五十多年來，黃道益活絡油一直秉承傳統中醫智慧，致力於舒筋活絡及日常肌肉關節護理，受香港及世界各地消費者信賴。根據香港市場銷售資料，黃道益活絡油連續三年榮獲香港銷量No.1，成為許多家庭常備的外用護理產品（見圖）。

現代人長時間使用電腦、工作勞累、運動鍛鍊，或隨著年齡增長，都容易出現肩頸僵硬、腰背痠痛、肌肉疲勞及關節不適等問題。黃道益活絡油憑藉多年累積的品牌口碑及產品品質，成為不少消費者日常舒緩肌肉及關節不適的選擇。

1968年，黃道益先生憑藉多年臨床經驗及對中草藥的深入研究，在香港成功研製黃道益活絡油，並一直堅持品質與配方，至今已有半個多世紀歷史。

黃道益活絡油採用多種植物精油配製而成，滲透力佳，塗抹後能迅速滲透肌膚，配合按摩，有助舒緩因肌肉疲勞、運動後不適、勞損及關節不適所帶來的不舒服感覺，適合日常肌肉及關節護理使用。

正確按摩方法，效果更佳；配合適當按摩，可幫助產品更均勻吸收。

使用建議：1.尋找不適部位；用拇指輕按患處，找出最感痠痛或緊繃的位置。2.適量塗抹；將2至3滴黃道益活絡油滴於掌心或直接塗抹於不適部位。3.輕柔按摩；以拇指指腹作圈狀按摩，或順著肌肉紋理推拿約5至10分鐘。4.熱敷加強；按摩後可配合熱毛巾熱敷，有助促進局部血液循環及產品吸收。

隨著黃道益活絡油享譽全球，市場上亦出現不少仿冒產品。購買時請認明以下正貨標誌：美國總代理：Wicsun Trading Inc.（維新貿易公司）、NDC：57597-043-01。

產品標示之NDC 57597-043-01為美國藥品識別號碼，代表該產品已依美國相關法規完成登記，可合法於美國市場銷售。

地址：22 Steuben Street, Brooklyn, NY 11205，電話：718-852-6844。

精華 FAQ

  • 文章指出，產品憑藉50多年累積的品牌口碑、穩定品質與傳統中醫配方，深受香港及海外消費者信賴，因此連續3年榮獲香港銷量No.1。

  • 內文提到，產品適合舒緩肩頸僵硬、腰背痠痛、肌肉疲勞、運動後不適、勞損及關節不適等情況，屬於日常肌肉與關節護理外用產品。

  • 消費者應認明美國總代理Wicsun Trading Inc.及NDC 57597-043-01等正貨標誌；使用時可滴2至3滴，配合5至10分鐘輕柔按摩與熱敷加強吸收。

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