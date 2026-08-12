10Best.com最佳賭場票選 大莊家角逐2大獎

於拉斯維加斯以外，你最喜歡哪間賭場？全美各地的讀者現正獲邀回答這個問題。一年一度的投票 季又來了。《USA Today》旗下網10Best.com的年度讀者票選活動已正式開啓，這項全國性票選活動將持續至8月24日（星期一）結束。自2015年起，「大莊家賭場度假村」一直獲提名參與這項競選，並屢次名列前茅。

今年，由賭場及度假村專家組成的評審團，提名大莊家賭場度假村(Pechanga Resort Casino)角逐兩項票選組別：「拉斯維加斯以外地區最佳賭場」(Best Casino Outside of Las Vegas)及「最佳角子機賭場」(Best Casino for Slots)。

《USA Today》10Best.com網站每年舉辦的投票用意，是讓粉絲們以行動來票選出心目中最喜愛的「拉斯維加斯以外地區的賭場」。座落於特曼庫拉酒鄉的「大莊家賭場度假村」（見圖）成功躋身由20間賭場度假村組成的入圍名單，多年來成為該類別中最有力的競爭者之一。

大莊家表示，USA Today旗下的「10Best Travel Guide」旅行指南讀者投票活動自2015年開始舉辦，邀請讀者們為自己最喜愛的賭場投票，該年度「大莊家」一舉奪得「美國西海岸最佳賭場」殊榮。其後，主辦方新增了多項相關類別的評選，如「最佳賭場餐廳」等。「大莊家」所屬的「Umi」壽司及蠔吧於2018年榮膺「最佳賭場餐廳」第二名。

大莊家指出，「大莊家」及旗下產業屢獲殊榮與肯定，其所屬的Great Oak Steakhouse牛排館最近榮獲「葡萄酒鑑賞家」雜誌(Wine Spectator)頒發「最佳傑出表現獎」(Best of Award of Excellence)。此外，「大莊家」過去亦曾榮獲「新聞周刊」(Newsweek)評選為「拉斯維加斯以外地區最佳賭場」；以及「橙縣紀事報」(Orange County Register)評選為「南加州最佳賭場」等多項大獎。

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